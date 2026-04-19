Sem Bobadilla, São Paulo abre preparação para estreia na Copa do Brasil

Neste domingo, sem o meio-campista Bobadilla, o São Paulo se reapresentou no SuperCT após derrota para o Vasco no Campeonato Brasileiro e abriu a preparação para a estreia na Copa do Brasil.

A ausência do treino foi Bobadilla. O jogador, que atuou durante os 90 minutos em São Januário, teve uma indisposição ao final da partida e, nesta manhã, teve diagnosticada uma gastroenterocolite aguda. Agora, será monitorado para poder retornar às atividades.

Como foi o treino?

Os atletas foram divididos em dois grupos: os titulares fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante treinou no gramado.

O trabalho no campo começou com aquecimento. Na sequência, os jogadores formaram dois times para um confronto de 11 contra 11, dividido em dois tempos.

Domingo de treino e início dos preparativos para a estreia na Copa do Brasil! O Tricolor enfrentará o Juventude na próxima terça-feira (21), às 19h15, no MorumBIS, pelo duelo de ida válido pela quinta fase.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/KRxf6idWdK — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2026

Estreia na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o São Paulo estreia na Copa do Brasil diante do Juventude. A partida, válida pela quinta fase da competição nacional, está marcada para às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Para o confronto, o São Paulo contará com os retornos do lateral direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão diante do Vasco da Gama.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp