São Paulo x Mirassol: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, o São Paulo enfrenta o Mirassol em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Sábado (25) é dia de apoiar o Tricolor no Brinco de Ouro, em Campinas! O São Paulo enfrenta o Mirassol às 21h, pelo Brasileirão. Compre seu ingresso em https://t.co/CV5rzDgf8V 🎥 Gutierre Filmes #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/WZ6nHv2Pka — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2026

Como chega o São Paulo?

No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final da partida.

No Brasileirão, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chega o Mirassol?

O Mirassol vive um momento ruim no Campeonato Brasileiro. No último jogo, venceu o Internacional por 2 a 1, fora de casa, e encerrou a sequência de seis derrotas consecutivas na competição nacional.

O time do interior paulista ocupa a 18ª posição da tabela, com apenas nove pontos em 11 partidas, sendo duas vitórias, três empates e seis derrotas.

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Arbitragem

Árbitro : Raphael Claus

: Raphael Claus Assistentes : Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Ficha técnica

Jogo: São Paulo x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: Sportv e Premiere