São Paulo x Juventude pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

São Paulo e Juventude medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir São Paulo x Juventude ao vivo?

TV: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como o São Paulo chega ao confronto

O São Paulo vive um momento de instabilidade, e o técnico Roger Machado viu a pressão crescer após o revés de virada para o Vasco no último sábado, por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou três vitórias e amargou duas derrotas. No Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos.

Titular diante do Vasco no último sábado, o meio-campista Bobadilla apresentou um quadro de gastroenterocolite aguda após enfrentar o Cruzmaltino e, assim como no domingo, trabalhou na parte interna do SuperCT. Assim, ele será desfalque para Roger na estreia pela Copa do Brasil.

Além dele, Marcos Antônio, Pablo Maia e Lucas Moura seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Tricolor. Por outro lado, o São Paulo contará com os retornos do lateral direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão diante do Vasco da Gama.

Último treino antes da nossa estreia na Copa do Brasil! 🆚 Juventude, pelo duelo de ida da 5ª fase

🏟️ MorumBIS

🗓️ 21/04 (terça-feira)

⏰ 19h15 ➡️ Adquira o seu ingresso > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/Ox0pSG7w6s — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2026

Como o Juventude chega ao confronto

Do outro lado, o Juventude se recuperou de uma série negativa e vem de duas vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro, contra CRB e Juventude. Na tabela da Segunda Divisão, o Jaconero figura na décima posição, com sete pontos.

O técnico Mauricio Barbieri não poderá escalar Jandri, Patryck Lanza e Iba Ly, todos emprestados pelo São Paulo. Além deles, Alan Ruschel e Pablo Roberto, lesionados, também são baixas.

Histórico de confronto entre São Paulo x Juventude

As equipes acumulam 30 duelos na história. No restrospecto geral, o São Paulo leva vantagem com 13 vitórias contra sete do Juventude, além de 10 empates.

Últimos confrontos:

23/11/2025 - São Paulo 2 x 1 Juventude - Campeonato Brasileiro

24/07/2025 - Juventude 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

04/12/2024 - São Paulo 1 x 2 Juventude - Campeonato Brasileiro

21/07/2024 - Juventude 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

23/10/2022 - Juventude 1 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro

Estatísticas

São Paulo na temporada

13 vitórias, 3 empates e 8 derrotas

33 gols marcados

26 gols sofridos

Artilheiro: Calleri (11 gols)

Juventude na temporada

8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas

26 gols marcados

17 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Taliari (6 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Luan e Luciano; Artur, Lucca e Calleri

Técnico: Roger Machado

Provável escalação do Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec.

Técnico: Mauricio Barbieri

Arbitragem de São Paulo x Juventude

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica