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São Paulo x Juventude pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

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Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 20:00

São Paulo e Juventude medem forças na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir São Paulo x Juventude ao vivo?

  • TV: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como o São Paulo chega ao confronto

O São Paulo vive um momento de instabilidade, e o técnico Roger Machado viu a pressão crescer após o revés de virada para o Vasco no último sábado, por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou três vitórias e amargou duas derrotas. No Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos.

Titular diante do Vasco no último sábado, o meio-campista Bobadilla apresentou um quadro de gastroenterocolite aguda após enfrentar o Cruzmaltino e, assim como no domingo, trabalhou na parte interna do SuperCT. Assim, ele será desfalque para Roger na estreia pela Copa do Brasil.

Além dele, Marcos Antônio, Pablo Maia e Lucas Moura seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Tricolor. Por outro lado, o São Paulo contará com os retornos do lateral direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão diante do Vasco da Gama.

Como o Juventude chega ao confronto

Do outro lado, o Juventude se recuperou de uma série negativa e vem de duas vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro, contra CRB e Juventude. Na tabela da Segunda Divisão, o Jaconero figura na décima posição, com sete pontos.

O técnico Mauricio Barbieri não poderá escalar Jandri, Patryck Lanza e Iba Ly, todos emprestados pelo São Paulo. Além deles, Alan Ruschel e Pablo Roberto, lesionados, também são baixas.

Histórico de confronto entre São Paulo x Juventude

As equipes acumulam 30 duelos na história. No restrospecto geral, o São Paulo leva vantagem com 13 vitórias contra sete do Juventude, além de 10 empates.

Últimos confrontos:

  • 23/11/2025 - São Paulo 2 x 1 Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 24/07/2025 - Juventude 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 04/12/2024 - São Paulo 1 x 2 Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 21/07/2024 - Juventude 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 23/10/2022 - Juventude 1 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro

 

Estatísticas

São Paulo na temporada

  • 13 vitórias, 3 empates e 8 derrotas
  • 33 gols marcados
  • 26 gols sofridos
  • Artilheiro: Calleri (11 gols)

 

Juventude na temporada

  • 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas
  • 26 gols marcados
  • 17 gols sofridos
  • Artilheiro: Gabriel Taliari (6 gols)

 

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Luan e Luciano; Artur, Lucca e Calleri
Técnico: Roger Machado

Provável escalação do Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec.
Técnico: Mauricio Barbieri

Arbitragem de São Paulo x Juventude

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

 

Ficha técnica 

  • Jogo: São Paulo x Juventude
  • Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira) | 19h15 (de Brasília)
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: Morumbis
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

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