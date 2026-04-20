Com desfalque no meio, São Paulo fecha preparação para estreia na Copa do Brasil

Na manhã desta segunda-feira, marcada por uma reunião entre torcedores e elenco no SuperCT, o São Paulo concluiu a preparação para a estreia na Copa do Brasil, marcada para esta terça. O Tricolor enfrenta o Juventude, às 19h15 (de Brasília), no Morumbis.
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Como foi o treino
Após a exibição de um vídeo com instruções aos atletas, o grupo foi a campo para uma atividade de aquecimento seguida de um treino tático que simulou situações de jogo, em que o técnico Roger Machado aproveitou para fazer os ajustes finais no time.
Desfalques e retornos
Titular diante do Vasco no último sábado, o meio-campista Bobadilla apresentou um quadro de gastroenterocolite aguda após enfrentar o Cruzmaltino e, assim como no domingo, trabalhou na parte interna do SuperCT. Assim, ele será desfalque para Roger na estreia pela Copa do Brasil.
Além dele, Marcos Antônio, Pablo Maia e Lucas Moura seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Tricolor.
Por outro lado, o São Paulo contará com os retornos do lateral direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão diante do Vasco da Gama.
Provável escalação
Assim, Roger Machado deve escalar o São Paulo com: Rafael; Lucas Ramon, Toloi, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Luan e Luciano; Artur, Lucca e Calleri.
Próximo jogo
- Jogo: São Paulo x Juventude
- Competição: Copa do Brasil (quinta fase)
- Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)