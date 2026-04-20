Semana do São Paulo tem dobradinha de jogos em casa e estreia na Copa do Brasil; veja agenda

Após a derrota para o Vasco da Gama por 2 a 1, no último sábado, em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a sequência da temporada. O Tricolor terá uma semana sem viagens, com duas partidas consecutivas como mandante. A partir desta segunda-feira, a equipe inicia a preparação para o próximo compromisso, válido pela estreia na Copa do Brasil.

O São Paulo já volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Juventude, no Morumbis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19h15 (de Brasília).

Para o duelo com a equipe gaúcha, a tendência é que o time mantenha os mesmos quatro desfalques. Marcos Antônio (lesão no reto femoral da coxa direita), Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (fraturas na face) e Lucas Moura (fraturas nas costelas) seguem como ausências. Já Bobadilla virou dúvida após um quadro de gastroenterocolite aguda.

Por outro lado, o Tricolor contará com os retornos de Rafael Tolói e Lucas Ramon, que cumpriram suspensão contra o Vasco.

Depois do confronto com o Juventude, o São Paulo volta a focar no Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe recebe o Mirassol, novamente no Morumbis, às 21h. Para essa partida, além dos lesionados, o Tricolor terá mais um desfalque: o zagueiro Alan Franco, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Confira os próximos jogos do Tricolor: 🆚 Juventude

🏆 Copa do Brasil (5ª fase jogo de ida)

🗓️ 21/04 (terça)

⏰ 19h15

🏟️ MorumBIS

📺 Sportv e Premiere 🆚 Mirassol

🏆 Brasileirão (13ª rodada)

🗓️ 25/04 (sábado)

⏰ 21h (Brasília)

🏟️ Brinco de Ouro

📍 Campinas (SP)

📺 Sportv e… pic.twitter.com/7pvptbRxW2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2026

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Mirassol

São Paulo x Mirassol Competição : Brasileirão (13ª rodada)

: Brasileirão (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp