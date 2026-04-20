Torcedores do São Paulo se reúnem com elenco no CT e cobram saída de Rui Costa

Por Thais Bueno

Membros da Torcida Independente, maior organizada do São Paulo, marcaram presença na porta do SuperCT, na Barra Funda, pela manhã desta segunda-feira. Os torcedores tiveram um breve papo com o presidente Harry Massis na entrada do centro de treinamento e, em seguida, foram liberados pela diretoria a entrarem nas dependências para uma conversa com o grupo tricolor.

Ao todo, foram em torno de 10 torcedores autorizados a entrar no CT do São Paulo. Eles se reuniram com todos os atletas, não apenas com as lideranças do elenco, e com o gerente esportivo Rafinha. A conversa aconteceu em tom civilizado na arquibancada ao lado de um dos campos, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

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Quando ainda esperavam na parte de fora do SuperCT, os torcedores fizeram cobranças diretas a Harry Massis, que parou o carro em frente à entrada do centro de treinamento. Durante a breve troca, os organizados pediram a demissão do gerente executivo do clube, Rui Costa.

Em vídeo divulgado pelo portal Arquibancada Tricolor, é possível ver um dos torcedores aliviando as críticas ao técnico Roger Machado e pedindo a saída do dirigente.

"O técnico não é o culpado, assim como o Rogério não era o culpado na época, assim como o Crespo e Zubeldía. Manda o Rui embora, é muito fácil chegar agora e demitir o técnico", cobrou.

Presidente da Torcida Independente, Baby publicou em suas redes sociais nesta tarde um texto reforçando a cobrança realizada pela manhã e destacou que é necessário um trabalho para terminar o ano com "dignidade".

"O trabalho tem que ser feito durante este um mês para recuperar atletas e buscar contratações pontuais para terminarmos 2026 com dignidade! O torcedor sempre terá a razão! E quando existe uma cobrança com a torcida, é porque acreditam e confiam que juntos poderemos mudar a história", escreveu.

Antes de pedir a demissão do técnico Roger Machado, temos que ir atrás dos verdadeiros culpados!!! Todo ano a mesma história, a máquina de moer treinador blinda diretores desqualificados que mancham a nossa história!!!

Fora, Rui Costa - você é o verdadeiro culpado!!! Esperamos que Massis tome atitude e mostre que também escolheu salvar o clube das mãos desses dráculas que sugaram nosso clube", completou.

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Estreia na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o São Paulo estreia na Copa do Brasil diante do Juventude. A partida, válida pela quinta fase da competição nacional, está marcada para às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Para o confronto, o São Paulo contará com os retornos do lateral direito Lucas Ramon e do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriram suspensão na derrota para o Vasco da Gama no último sábado.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)