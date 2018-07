São Paulo tem sete titulares pendurados antes do Majestoso

O São Paulo tem dois desafios diante do Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Além de buscar um bom resultado na casa do líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tentará não ganhar desfalques para o clássico contra o Corinthians, no sábado, no Morumbi.

O time dirigido pelo técnico Diego Aguirre tem oito jogadores pendurados. O agravante é que sete deles são titulares – Sidão, Éder Militão, Arboleda, Jucilei, Hudson, Nenê e Everton. Liziero é o único reserva com dois cartões amarelos acumulados.

O lateral direito Régis também figura na lista, mas não foi relacionado para o embate no Rio de Janeiro. O jogador, que teve o contrato reativado recentemente, ainda não foi reintegrado ao dia a dia do elenco.

A dificuldade e a importância do confronto, no entanto, serão os principais motivos de preocupação na mente dos são-paulinos. Passadas 12 rodadas do Brasileirão, o Tricolor ocupa o terceiro lugar, com 23 pontos, apenas quatro a menos que o Flamengo, primeiro colocado.

A portas fechadas, o time do Morumbi encerrou a preparação para o duelo na manhã da última terça-feira, no CT da Barra Funda. Apesar do mistério, a escalação deve ser a mesma testada durante a intertemporada, com Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

