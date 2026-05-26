São Paulo tem mudanças na zaga e no ataque para enfrentar o Boston River-URU; veja escalações

O São Paulo está escalado para enfrentar o Boston River-URU nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior teve dor de cabeça para montar o time titular. Mais recentemente, perdeu Luciano e Sabino, com dores na panturrilha direita e na coxa esquerda, respectivamente. Por outro lado, ganhou o reforço de Rafael Tolói, que, recuperado de dores na panturrilha esquerda, começa no banco de reservas.

🔴⚫⚪ Escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Ferreirinha, André Silva e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Sabino (lesão na região posterior da coxa direita), Luciano (lesão na panturrilha direita), Bobadilla (liberado para se apresentar à seleção paraguaia após lesão no joelho direito), Cauly (transição após dores no adutor direito), Lucas (cirurgia no tendão calcâneo da perna direita) e Marcos Antônio (transição após lesão no reto femoral direito).

🔴🟢⚫ Escalação do Boston River

Juan González; Acosta, Mateo Rivero, Acosta e Aguirre; Ignácio Fernández, Federico Dafonte, Gastón Ramírez e Rafael Haller; Facundo Muñoa, Gonzalo Reyna e Bonfiglio.

Técnico: Ignacio Ithurralde

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Como chegam as equipes?

O São Paulo chega para o confronto em má fase na temporada. Sem vencer há um mês, o Tricolor precisa de um triunfo para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A equipe comandada por Dorival Júnior lidera o Grupo C, com nove pontos, e, caso vença o lanterna Boston River na última rodada, garante sua classificação ao mata-mata. No Brasileirão, o time paulista é o sétimo colocado, com 25 pontos.

Já eliminado da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos, o Boston River faz uma temporada negativa. A equipe está brigando contra as últimas posições no Campeonato Uruguaio, ocupando a 12ª no torneio Apertura.

Arbitragem de São Paulo x Boston River

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Assistentes: Diego Jaimes (PER) e Jose Castillo (PER)

VAR: Edwin Ordoñez (PER)