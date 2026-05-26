São Paulo bate Boston River, vai às oitavas e vence a primeira com Dorival

O São Paulo fez a lição de casa e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Boston River-URU por 2 a 0 na noite desta terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. Artur e Acosta (contra) fizeram os gols do jogo que aconteceu no Morumbis, em São Paulo (SP).
Situação do confronto
Com a vitória, a primeira desde a chegada de Dorival Júnior, o Tricolor garantiu a liderança do Grupo C, com 12 pontos conquistados, dois a mais que o O'Higgins-CHI, que vai disputar os playoffs. Portanto, o São Paulo termina a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates.
O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado pela Conmebol, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília).
📋 Resumo do jogo
🔴⚫⚪ SÃO PAULO 2 X 0 BOSTON RIVER-URU 🔴🟢
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (6ª rodada)
🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 19h (de Brasília)
👥 Público total: 15.056 torcedores
💰 Renda: R$ 614.213,00
🟨 Cartões amarelos: Pablo Maia (São Paulo); Gastón Ramírez, Reyna e Rivero (Boston River)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Augusto Menendez (PER)
Assistentes: Diego Jaimes (PER) e Jose Castillo (PER)
VAR: Edwin Ordoñez (PER)
Gols
⚽ Artur, aos 4' do 1°T (São Paulo)
⚽ Acosta (contra), aos 17' do 1°T (São Paulo)
🔴⚫⚪ São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia (Negrucci) e Artur (Tetê); Ferreirinha (Pedro Ferreira), André Silva (Lucca) e Calleri (Tapia).
Técnico: Dorival Júnior
🔴🟢 Boston River
Juan González; Acosta, Mateo Rivero, Acosta e Aguirre; Ignácio Fernández, Federico Dafonte (Andy López), Gastón Ramírez (Yair González) e Rafael Haller; Facundo Muñoa (Alexander González), Gonzalo Reyna e Bonfiglio (Suhr).
Técnico: Ignacio Ithurralde
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O São Paulo abriu o placar aos quatro minutos. Wendell Silva deu bom passe para André Silva pela esquerda, o atacante cruzou rasteiro para trás, encontrando Artur, que dominou e ajeitou de dentro da área para bater alto e estufar a rede de Juan González. A equipe são-paulina seguiu melhor no jogo e incomodou a defesa adversária, conseguindo ampliar o marcador aos 17 minutos.
Osório lançou Artur pela direita, o atacante partiu para cima da marcação, driblou Ignácio Fernádez e cruzou na área, tentando buscar Calleri. Contudo, Acosta tentou cortar e acabou fazendo um gol contra. O Boston River tentou reagir aos 23, com Bonfiglio, que bateu fraco para defesa de Rafael. Pouco depois da parada para a reidratação, Ferreirinha buscou jogada individual, mas viu a zaga cortar.
O Boston River recuperou a posse e avançou para o ataque. Bonfiglio recebeu de Reyna, mas finalizou muito por cima do gol de Rafael. Por pouco, o São Paulo não fez o terceiro logo depois. Wendell recebeu de Danielzinho, bateu cruzado e viu o goleiro defender. Danielzinho ficou com a sobra na entrada da área, mas bateu com desvio e mandou para fora.
Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve mais três chances perigosas: com Calleri, de cabeça, e outras com finalizações de Pablo Maia e Calleri, defendidas por Juan González.
Segundo tempo
O São Paulo voltou para o segundo tempo querendo fazer mais um. André Silva tabelou com Artur e serviu Wendell Silva, que furou no meio da área. A bola sobrou com Ferreirinha, que bateu no canto e viu o goleiro fazer a defesa. Pouco depois, o camisa 11 teve mais uma chance, mas carimbou a marcação. O Boston River esboçou reação e incomodou a defesa são-paulina.
Aos sete, Reyna cruzou na área, mas ninguém completou. Depois, a equipe uruguaia conseguiu dois escanteios em seguida. Em um deles, fechado, Rafael saiu bem para fazer a defesa. Alan Franco perdeu a bola, Reyna ficou com a posse e mandou na área. Muñoa ficou com a sobra, finalizou e mandou com perigo, perto da trave. Aos 26, Pedro Ferreira lançou para Lucca, que driblou a marcação e cruzou para Wendell, que cabeceou firme para defesa de González, desperdiçando mais uma chance.
O São Paulo chegou mais uma vez aos 31. Pedro Ferreira cruzou na área, buscando Calleri e Lucca. O argentino foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti. Contudo, após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento do camisa 9 na jogada. Nos acréscimos, o Boston River quase diminuiu com um chute perigoso de Haller, que foi para fora.
Próximos jogos
São Paulo
Jogo: Remo x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Baenão, em Belém (PA)
Boston River
Jogo: Boston River x Liverpool
Competição: Campeonato Uruguaio (Apertura | 3ª rodada)
Data e horário: 1º de junho de 2026 (segunda-feira), às 15h (de Brasília)
Local: Parque José Nasazzi, em Montevidéu, no Uruguai