Rafinha demonstra confiança em Dorival Júnior e fala sobre reforços no São Paulo

O gerente esportivo do São Paulo, Rafinha, demonstrou confiança na recuperação da equipe sob o comando de Dorival Júnior e admitiu a necessidade de reforços para a sequência da temporada.

Em entrevista ao podcast PodPah, Rafinha destacou a liderança e a confiança transmitida por Dorival aos jogadores. O dirigente também relembrou a relação construída com o treinador durante sua passagem pelo clube em 2023.

"Trabalhei com Dorival no São Paulo, fui capitão dele. É um cara vencedor, tem respeito por todos. Saiu do São Paulo para a Seleção, então tenho certeza de que vai ajudar muito o grupo. O torcedor pode ter certeza que ele vai trazer confiança aos jogadores", afirmou.

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Momento difícil e pressão da torcida

Em reconstrução, o São Paulo vive fase de instabilidade e enfrenta pressão crescente da torcida nos bastidores. Eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, o clube acumula oito partidas sem vitória.

Rafinha comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Tricolor e revelou que a diretoria busca reforços para o restante da temporada.

"O São Paulo está se refazendo dos problemas que tivemos agora. É um momento difícil do clube, mas estamos no São Paulo, temos que encarar isso. Sei o peso que meu nome tem no São Paulo, mas o torcedor tem que entender que o São Paulo não contratou ninguém porque sabemos do momento do clube. Mas temos um time bom, com bons jogadores", declarou.

"Claro que precisa contratar, o São Paulo vai contratar, agora tem que saber o momento que o time está vivendo.", completou.

Participação de Rafinha na gestão

Gerente esportivo desde janeiro deste ano, Rafinha também falou sobre sua participação interna no departamento de futebol.

"A cobrança sempre vai existir. O torcedor fica zangado porque acha que não sabe contratar. Eu cheguei em janeiro, só veio um jogador desde que cheguei, o Artur. Não tenho esse poder de contratar ninguém, mas opino. Sempre me consultam, dou minha opinião, senão não valia ficar aqui", concluiu.

Próxima partida do São Paulo:

São Paulo x Boston River