São Paulo perde do Vitória com um a menos e desperdiça chance de encostar no Palmeiras

Neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador, o São Paulo perdeu para o Vitória por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Cacá e Ramon. O lateral Lucas Ramon foi expulso no início da segunda etapa e desfalcará o Tricolor no próximo compromisso pelo Brasileirão, que será contra o Vasco.
O São Paulo precisava vencer a partida para encostar no líder Palmeiras, que enfrenta o Corinthians neste domingo e pode abrir oito pontos de vantagem para o rival do Morumbi em caso de vitória no clássico.
Situação da tabela
Com o resultado, o Vitória subiu para a 11ª posição, com 14 pontos. Do outro lado, o São Paulo caiu para o terceiro lugar, com 20 pontos, e pode descer mais posições dependendo do andamento da rodada.
📋 Resumo do jogo
⚫🔴⚫ VITÓRIA 2 x 0 SÃO PAULO 🔴⚪⚫
Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 16h30 (de Brasília)
Cartões amarelos: Marcos Antonio (São Paulo), Tetê (São Paulo), Diego Tarzia (Vitória), Baralhas (Vitória) e Rafael Tolói (São Paulo)
Cartões vermelhos: Lucas Ramon (São Paulo)
👤 Público: 18.102 torcedores
💰 Renda: R$ 539.406,00
Gols
- ⚽ Cacá, aos 35' do 1ºT (Vitória)
- ⚽ Ramon, aos 37' do 2ºT (Vitória)
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistentes: Rafael da Silva Alves e Joverton Wesley de Souza Lima
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
🔴⚫🔴 Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Candido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque (Zé Vitor); Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renato Kayzer (Renê).
Técnico: Jair Ventura.
🔴⚪⚫ São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Lucca), Marcos Antônio e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê).
Técnico: Roger Machado.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O São Paulo chegou com perigo logo aos três minutos de jogo. Artur recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou colocado, obrigando Lucas Arcanjo a fazer uma boa defesa. Aos 27, Renato Kayzer recebeu em profundidade e tentou tirar de Rafael, mas foi interceptado por Alan Franco.
O Vitória abriu o placar aos 35 minutos de jogo. Em jogada de falta, Ramon levantou para Nathan Mendes, que desviou para a primeira trave, pegando a defesa do Tricolor de surpresa. Sozinho, o zagueiro Cacá, de canhota, tirou de Rafael. Sete minutos depois, após vacilo da defesa do Vitória, André Silva finalizou cruzado e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma grande defesa para evitar o gol.
Aos 44 minutos, Artur fez uma bela jogada pela direita e chutou para o gol. Lucas Arcanjo evitou o empate com um leve toque na bola, que passou rente à Cauly e saiu pela linha de fundo.
Segundo tempo
Na segunda etapa, aos nove minutos, Matheuzinho foi dividir com Lucas Ramon, que deixou o pé levantado e acertou o jogador do Vitória. Anderson Daronco expulsou o atleta do Tricolor, que passou a precisar buscar o resultado com nove na linha. Com espaço nos contra-ataques, o Vitória quase marcou aos 17 com Matheuzinho, que fez boa jogada mas chutou fraco de fora da área, tranquilo para Rafael.
Aos 37 do segundo tempo, com espaço para jogar, o Vitória fez uma jogada trabalhada para fazer o segundo gol. A bola passou de pé em pé e chegou em Baralhas, que de calcanhar, deixou para Ramon chegar batendo e estufar as redes.
Próximos jogos
Vitória
- Jogo: Vitória x Piauí
- Competição: Copa do Nordeste (4ª rodada)
- Data e hora: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).
São Paulo
- Jogo: São Paulo x O'Higgins
- Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
- Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
