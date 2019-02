São Paulo paga mais R$ 3 mi e contrata Everton Felipe em definitivo

O São Paulo contratou Everton Felipe em definitivo e cumpriu o acordo estabelecido com o Sport em 2018. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Para ficar com 40% dos direitos econômicos do meia-atacante, o Tricolor desembolsou R$ 3 milhões, mesmo valor pago para acertar o empréstimo no ano passado.

Desse montante, porém, o Sport terá de usar R$ 800 para pagar uma dívida ao São Paulo, referente à compra do atacante Rogério, em 2017. Dos R$ 2,2 milhões restantes, uma parcela ainda será utilizada para quitar débitos trabalhistas que o clube pernambucano tem com o jogador.

A negociação dependia de metas estabelecidas em contrato. Elas se relacionavam com um determinado número de partidas em que ele tinha de estar à disposição. Como o objetivo foi cumprido, o atleta tem agora um contrato válido até o meio de 2022.

Embora tenha alcançado as metas, Everton Felipe ainda não correspondeu às expectativas no clube do Morumbi. Em um total de dez partidas disputadas, sendo quatro na temporada 2019, o meia-atacante não marcou gols nem deu assistências.

Aos 21 anos, Everton Felipe não está à disposição para o duelo decisivo com o Talleres-ARG, nesta quarta-feira, no Morumbi, uma vez que não está na lista de 25 inscritos para a segunda fase preliminar da Copa Libertadores.