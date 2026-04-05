Roger divide méritos por goleada do São Paulo e minimiza vaias: "Tudo que quero é trabalhar"

O técnico Roger Machado dividiu os méritos pela goleada do São Paulo por 4 a 1 em cima do Cruzeiro na noite deste sábado, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador exaltou a aplicação tática do elenco no triunfo e explicou a utilização do esquema com dois pontas mais abertos.

"A cara do São Paulo é a forma que encontramos de equilibrar melhor o time. Eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que vínhamos jogando, sentindo a necessidade do que conseguimos fazer hoje na totalidade da partida. É uma estrutura que me agrada, porque você tem as conexões pelos lados. Não é o fato de jogar com pontas que você vai fazer jogadas de linha de fundo. Você tem condição de jogar em superioridade pelo centro. Hoje foi essa ideia de dar liberdade para Luciano flutuar mais, tendo aproximações de Marcos [Antônio] e Bobadilla. Funcionou bem, sobretudo a estratégia que nós criamos", analisou o técnico.

"Sabíamos que, pela capacidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, iriam nos empurrar para dentro do campo em alguns momentos. Mas como eles ampliam o campo com seis jogadores na última linha, ia nos dar os escapes depois das roubadas, nas costas dos laterais. É uma vitória dos atletas, que aceitaram e trabalharam a estratégia mesmo com pouco tempo de descanso, e funcionou bem. Uma grande partida", acrescentou.

O treinador também revelou que a ideia de utilizar um estratégia com pontas de velocidade surgiu após a lesão de Lucas Moura, que fraturou duas costelas na partida contra o Atlético-MG. A ideia inicial foi testada diante do Internacional, com a entrada de Artur ao lado de Luciano e Calleri.

Já neste sábado, contra o Cruzeiro, Roger optou por um quarteto ofensivo composto por Ferreira do lado esquerdo, Artur do lado direito, Luciano como um camisa 10 e Calleri como referência. Ele, então, explicou o porquê da decisão por atuar com apenas dois volantes e quatro jogadores de frente.

"As virtudes do Cruzeiro, em determinado momento, se fizéssemos bem um bloqueio do jogador de centro, poderiam nos dar vantagem. É um rival que coloca seis jogadores na última linha. O centroavante, os dois pontas, os dois laterais, e constrói com quatro jogadores. Isso nos deu os espaços que encontramos para abrir o placar, roubando a bola de centro, fazendo inversões de corredor com muito campo para atacar. Você pode ter o time mais leve que quiser, se os jogadores forem comprometidos à tática, geralmente funciona. E eles foram muito comprometidos. Fizemos um ajuste antes dos cinco minutos. O Matheus Pereira estava flutuando nas costas, a gente já sabia, e conseguimos a partir daí roubar bolas e contra-atacar com eficiência", justificou.

Roger minimiza vaias

Roger Machado também minimizou as vaias da torcida e fez um apelo aos torcedores, pedindo apoio ao trabalho. O nome do treinador foi vaiado por parte da torcida no Morumbis durante o anúncio da escalação.

"Respeito todas as opiniões, o sentimento do torcedor, mas tudo que eu quero é trabalhar. Sou um profissional sério, que trabalha para caramba. Preciso do apoio do torcedor, da confiança na gente. Os atletas estão se dedicando no dia a dia para que a gente leve o São Paulo aonde o torcedor deseja", comentou.

"Te confesso que nem ouvi o torcedor me vaiando. Mas está tudo certo. Assim como depois das duas primeiras vitórias, também cantaram meu nome. Não tem problema nenhum. Quanto mais resultados tivermos, menos vai acontecer e mais apoio eu terei. Está tudo certo", finalizou o comandante.

O São Paulo de Roger Machado, agora, retorna aos gramados já nesta terça-feira, quando estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor visita o Boston River-URU, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)