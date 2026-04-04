Oscar anuncia aposentadoria do futebol e lamenta: "Queria jogar mais"

Neste sábado, Oscar anunciou a aposentadoria do futebol. O agora ex-meia fez o comunicado por meio das redes sociais do São Paulo, seu último clube na carreira. Aos 34 anos, o ex-jogador precisou pendurar as chuteiras antes do previsto em razão de um problema no coração.

No vídeo, Oscar relembrou o susto enfrentado no fim de 2025 e lamentou o encerramento precoce da trajetória nos gramados.

"Fiz o teste e acabei desmaiando. Minha pressão foi abaixando e meu coração parando. Depois fizeram massagem cardíaca. Eu só lembro do meu desmaio. Foi muito rápido. Consegui ver meu filho falando para eu voltar. É dificil. Queria fazer mais pelo São Paulo. Queria jogar mais. Acho que eu tinha tanto futebol quanto idade para jogar mais. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Vou me aposentar e continuar torcendo pelo São Paulo", disse.

"Queria só agradecer a todos pelo carinho de sempre, a toda torcida do São Paulo que sempre me apoio. Não só os torcedores do São Paulo, a todos que me acompanharam. Muito obrigado por tudo", completou.

A "novela" sobre a saída de Oscar do São Paulo chegou ao fim nos últimos dias. As partes selaram um acordo pelo pagamento de valores que o meia tinha a receber e assinaram, na última quinta-feira, a rescisão do contrato do atleta. O fim do vínculo, inclusive, já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF).

As partes definiram que o São Paulo irá pagar um total de R$ 10 milhões a Oscar e seu estafe, montante que será parcelado em dois anos. O valor é referente a luvas, direitos de imagem atrasados e uma parte da comissão devida ao empresário do atleta.

As pendências cobradas por Oscar eram referentes a 2025, ano em que o atleta defendeu a camisa tricolor. O jogador ainda teria valores a receber pelo tempo restante de contrato, uma vez que o vínculo com o clube era válido até o final de 2027. Tais quantias estavam inicialmente diluídas até o fim do contrato, mas com a rescisão em vista, o estafe passou a cobrá-los.

No entendimento de quem trabalha com o jogador, Oscar teria direito a cobrar os valores que receberia até o final do contrato. O meia, porém, desejava receber apenas pelo período em que chegou a atuar pelo clube, ou seja, até o fim de 2025. Por sua vez, o São Paulo também buscava um acordo para pagar um valor proporcional ao tempo em que o atleta defendeu o clube.

Portanto, durante as negociações, o meia abriu mão de receber pouco mais de R$ 50 milhões a que teria direito, segundo soube a reportagem.

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Relembre o caso Oscar

O São Paulo decidiu antecipar os testes de pré-temporada. No dia 11 de novembro de 2025, primeiro dia de exames, Oscar desmaiou quando já estava no fim da avaliação médica. O jogador passou mal em cima da bicicleta e foi prontamente atendido pela equipe que coordenava os exames.

O atleta foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde teve detectada uma intercorrência com alterações cardiológicas. Ele passou por uma bateria de exames e, dois dias depois, teve constatado um quadro de síncope vasovagal. Após o caso, Oscar permaneceu em repouso domiciliar.

A fratura em três vértebras já havia mexido com o atleta, que sofreu uma dura queda e teve muitas dificuldades para se movimentar durante um bom tempo. Com o diagnóstico da síncope vasovagal, o sinal de alerta triplicou para Oscar, que decidiu encerrar a carreira para evitar problemas futuros.

Fora da temporada de 2025, a última partida de Oscar foi no dia 19 de julho, diante do Corinthians, quando sofreu uma fratura. O atleta disputou apenas 21 jogos pelo clube tricolor, com dois gols e cinco assistências.

Carreira do Oscar

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, nascido em 1991, foi revelado pelo São Paulo e iniciou a carreira profissional em 2008. Destacou-se no Internacional antes de se transferir para o Chelsea, onde atuou entre 2012 e 2017 e conquistou títulos como a Premier League e a Europa League.

Pela Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2013, foi vice-campeão olímpico em 2012 e disputou a Copa do Mundo de 2014.

Em 2017, transferiu-se para o Shanghai SIPG, da China, onde conquistou múltiplos títulos nacionais. Retornou ao São Paulo em 2025. Ao todo, foram 35 partidas com a camisa tricolor, além de dois gols e sete assistências,

"Era um sonho. Lembro de assistir aos jogos do São Paulo. Estar no São Paulo já era um sonho. Lembro quando o São Paulo foi me buscar em Campinas. Já chorei e fiquei emocionado. Eu e minha família ficamos muito felizes com essa volta ao São Paulo, de terminar a carreira aqui, depois de passar pelo mundo. Tudo começou aqui", finalizou Oscar.