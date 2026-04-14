Após decepção em 2025, São Paulo volta ao Morumbis por torneio continental

O São Paulo volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, em busca de superar o desempenho abaixo da última temporada atuando no Morumbis por competições continentais. O Tricolor recebe o O'Higgins, do Chile, nesta terça, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do torneio.

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No ano de 2025, o São Paulo disputou a Libertadores e avançou até as quartas de final da competição. No entanto, a equipe não somou bons números como mandante durante a campanha. Foram cinco jogos no Morumbis pela competição, em que o São Paulo conquistou apenas uma vitória, ainda na fase de grupos.

No primeiro jogo como mandante, o Tricolor empatou com o Alianza Lima em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem ainda na primeira etapa. Posteriormente, a equipe paulista voltou a empatar, desta vez em 1 a 1, contra o Libertad. Já no último compromisso em casa pela primeira fase, enfim venceu o Talleres por 2 a 1, com um gol de Luciano já na parte final da segunda etapa.

Pelas oitavas de final, o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional. O primeiro jogo na Colômbia terminou em 0 a 0, enquanto o segundo, no Morumbis, acabou empatado em 1 a 1, com o Tricolor avançando nos pênaltis por 4 a 3. Por fim, nas quartas de final, a equipe paulista perdeu para a LDU no jogo de ida, em Quito, e voltou a ser derrotada sob seus domínios, por 1 a 0, sendo eliminada em casa.

Ao todo, portanto, foram uma vitória, três empates e uma derrota no Morumbis por torneios continentais na última temporada, totalizando um aproveitamento de 40%.

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