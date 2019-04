São Paulo leva vantagem sobre o Palmeiras em mata-matas no século

Palmeiras e São Paulo definirão neste domingo o primeiro finalista do Campeonato Paulista de 2019. Esta é a sexta vez em que os clubes se encontram em mata-matas no século 21, período que registra vantagem do Tricolor sobre o rival alviverde.

Em cinco confrontos eliminatórios disputados desde 2001, o São Paulo levou a melhor em quatro deles. A única vez em que acabou superado pelo Palmeiras foi nas semifinais do Paulistão de 2008, após duas partidas repletas de polêmica.

O primeiro Choque-Rei valendo vaga no século aconteceu em 2002. Nas semifinais do Torneio Rio-São Paulo daquele ano, o Tricolor de Kaká e companhia eliminou o Palmeiras após dois empates (1×1 e 2×2) no Morumbi, avançando à decisão graças ao número inferior de cartões, primeiro critério de desempate naquela edição do campeonato.

No mês seguinte, as duas equipes voltaram a se encontrar em um mata-mata. E novamente deu São Paulo. Nas semifinais do Supercampeonato Paulista, antes de ser campeão contra o Ituano, o time dirigido por Oswaldo de Oliveira despachou a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo após vitória por 2 a 0 e empate por 2 a 2.

Os rivais se encontrariam novamente em uma decisão somente três anos depois. Em 2005, o São Paulo se valeu dos carrascos Rogério Ceni e Cicinho para liquidar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, no Palestra Itália, o lateral direito usou a canhota para anotar um golaço no triunfo por 1 a 0. Na volta, no Morumbi, o goleiro e o ala voltaram a balançar as redes de São Marcos.

A tão sonhada chance de vingança alviverde não demorou a acontecer. No ano seguinte, as equipes voltaram a medir forças pelas oitavas da Libertadores. E mais uma vez não deu para o Palmeiras. Após um empate por 1 a 1 no Palestra Itália, o São Paulo venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Morumbi, com gols de Aloísio Chulapa e Rogério Ceni.

O confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Como houve empate por 0 a 0 no Morumbi, o ganhador avança à decisão do Campeonato Paulista e uma nova igualdade leva a disputa aos pênaltis.

Veja o retrospecto do Choque-Rei em mata-matas no século 21:

2002

Semifinais do Torneio Rio-São Paulo

21/4 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Morumbi)

27/04 – São Paulo 2 x 2 Palmeiras (Morumbi)

* São Paulo classificou pelo número de cartões

Semifinais do Supercampeonato Paulista

19/05 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Estádio Anacleto Campanella)

22/05 – Palmeiras 2 x 2 São Paulo (Canindé)

2005

Oitavas de final da Copa Libertadores da América

18/05 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

25/05 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Morumbi)

2006

Oitavas de final da Copa Libertadores da América

26/04 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

03/05 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

2008

Semifinais do Campeonato Paulista

13/04 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

20/04 – Palmeiras 2 x 0 São Paulo (Palestra Itália)