Com acordo de R$ 15 milhões por ano, São Paulo anuncia novo patrocinador

O São Paulo acertou um novo contrato de patrocínio com a Seguros Unimed, que passa a apoiar o futebol masculino e feminino do clube a partir de maio de 2026. O acordo prevê um investimento de R$ 15 milhões por temporada até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão por mais dois anos.

A marca será exibida na barra traseira do uniforme, além de estar presente em diferentes áreas do MorumBIS, como banco de reservas, painéis de LED e telão do estádio. O contrato também inclui exposição em itens operacionais, como carrinho da maca e maleta da equipe médica.

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O acordo não engloba apenas o time principal. A Seguros Unimed também passa a atuar junto às categorias de base e assume o seguro empresarial do São Paulo, ficando responsável pela proteção patrimonial da instituição.

Executivos comentam acordo

A superintendente de Marketing da Seguros Unimed, Renata Ucha, destacou a entrada da marca no futebol.

“É uma alegria para a Seguros Unimed associar a marca ao futebol por meio desta parceria com o São Paulo Futebol Clube. Mais do que um patrocínio, enxergamos o esporte como uma plataforma potente para criarmos conexões verdadeiras, valorizando histórias que expressam tão bem a nossa personalidade brasileira. Queremos ampliar o nosso alcance e reforçar o posicionamento de cuidado com pessoas e comunidades, vibrando lado a lado com milhões de torcedores”, afirmou.

O presidente do São Paulo, Harry Massis Jr., valorizou a chegada do patrocinador

“É com grande satisfação para o São Paulo Futebol Clube que anunciamos a chegada da Seguros Unimed como nossa nova parceira. Ter uma marca sólida, respeitada e com valores alinhados aos do clube reforça a credibilidade do projeto que estamos construindo dentro e fora de campo.”

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