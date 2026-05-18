São Paulo terá estreia de Dorival pela Sul-Americana e duelo com Botafogo; veja agenda da semana

Após ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 no último sábado, o São Paulo agora entra em uma semana com compromissos importantes. Contratado após a demissão de Roger Machado, Dorival Júnior fará sua reestreia pelo Tricolor nesta terça, em duelo importante visando a classificação na Sul-Americana. Em seguida, o clube volta suas atenções novamente para o Brasileirão, já que enfrenta o Botafogo no sábado.

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Nesta terça, o São Paulo recebe o Millonarios pela Sul-Americana, em partida que marca a reestreia de Dorival Júnior à frente do clube paulista. O técnico inicia sua terceira passagem pelo Tricolor já com uma partida importante, já que, em caso de vitória, a equipe garante ao menos a segunda colocação do grupo e, portanto, disputará no mínimo os Playoffs da competição.

O São Paulo lidera o grupo C do torneio continental com oito pontos, um de vantagem para O'Higgins e Millonarios, respectivamente segundo e terceiro colocados. Quem completa a chave é o Boston River, que ainda não somou pontos.

Para se classificar às oitavas ainda nesta quinta rodada, o Tricolor precisa vencer os colombianos no Morumbis e torcer por uma derrota do O'Higgins contra o Boston River. Caso contrário, a situação do clube na competição será definida na última rodada.

Em seguida, o São Paulo terá mais uma partida como mandante, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Botafogo às 17h (de Brasília) deste sábado, em busca de voltar a pontuar após duas derrotas em sequência na competição. O clube soma um jejum de seis partidas sem vitórias.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Millonarios

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília)

Competição: Copa Sul-Americana

Local: Morumbis