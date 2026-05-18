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Diretor do São Paulo garante que Arboleda não será reintegrado e esclarece afastamento de Maik

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 15:15 • Atualizado 18/05/2026 às 15:56

Executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa garantiu que o zagueiro Robert Arboleda não será reintegrado ao elenco mesmo após a chegada do técnico Dorival Júnior. O equatoriano tem treinado separado dos demais companheiros desde que voltou ao Brasil após desaparecer, por um mês, sem sequer avisar à diretoria tricolor.

"Queria fazer um esclarecimento para que este ônus não seja do Dorival. Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco. Isso é uma decisão da diretoria, tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem. Não há necessidade de repeti-los aqui", enfatizou Rui Costa antes do início da apresentação de Dorival no SuperCT.

Arboleda sumiu no último dia 4 de abril de 2026 e não respondeu aos contatos da diretoria do São Paulo. O clube chegou a notificar o zagueiro, que só retornou ao Brasil um mês depois, no dia 4 de maio. Com isso, o zagueiro ainda tem futuro indefinido no Tricolor.

"Arboleda foi muito importante para mim. Agora, aconteceu um problema e isso tem que ser resolvido. Disciplina cabe em qualquer lugar e temos que fazer prevalecer. Entendo dessa forma o comportamento da diretoria do São Paulo", comentou o técnico Dorival Júnior, apresentado nesta segunda-feira.

O defensor participou de uma reunião junto a Rafinha e Rui Costa para definir quais seriam as providências tomadas após seu sumiço. O São Paulo decidiu que irá segurar o jogador para tentar uma venda na janela do meio do ano. Neste momento, ele treina em horários alternativos no SuperCT.

Rui Costa esclarece situação de Maik

Rui Costa também foi questionado, durante a coletiva, sobre o afastamento do garoto Maik. O Cria de Cotia passou a treinar separado dos demais companheiros no último dia 9 de maio. Ele registrou uma foto ao lado de Arboleda, uma vez que ambos trabalham em horários alternativos.

"Hoje, o Maik treina com o Arboleda, mas não são situações idênticas. O Maik sabe porque está treinando afastado, sabe que precisa retomar o caminho de comprometimento com aquilo que seja de um profissional que atue no São Paulo. Quando ele recuperar esse processo, e sobretudo quando nós entendermos que ele voltou a ser um atleta que merece estar conosco, será reintegrado. São situações completamente distintas, embora treinem no mesmo turno, porque é fundamental para o nosso planejamento", comentou o diretor.

Maik perdeu espaço no São Paulo durante a passagem de Roger Machado. Sua única atuação sob comando do treinador aconteceu na derrota para o Atlético-MG, em 18 de março. A última vez em que apareceu entre os relacionados foi três dias depois, no clássico contra o Palmeiras.

Promovido ao profissional na temporada passada, Maik soma 18 partidas e dois gols marcados pelo São Paulo.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x Millonarios-COL (quinta rodada da Copa Sul-Americana)
  • Data e horário: 19/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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