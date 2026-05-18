Diretor do São Paulo garante que Arboleda não será reintegrado e esclarece afastamento de Maik

Executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa garantiu que o zagueiro Robert Arboleda não será reintegrado ao elenco mesmo após a chegada do técnico Dorival Júnior. O equatoriano tem treinado separado dos demais companheiros desde que voltou ao Brasil após desaparecer, por um mês, sem sequer avisar à diretoria tricolor.

"Queria fazer um esclarecimento para que este ônus não seja do Dorival. Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco. Isso é uma decisão da diretoria, tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem. Não há necessidade de repeti-los aqui", enfatizou Rui Costa antes do início da apresentação de Dorival no SuperCT.

Arboleda sumiu no último dia 4 de abril de 2026 e não respondeu aos contatos da diretoria do São Paulo. O clube chegou a notificar o zagueiro, que só retornou ao Brasil um mês depois, no dia 4 de maio. Com isso, o zagueiro ainda tem futuro indefinido no Tricolor.

"Arboleda foi muito importante para mim. Agora, aconteceu um problema e isso tem que ser resolvido. Disciplina cabe em qualquer lugar e temos que fazer prevalecer. Entendo dessa forma o comportamento da diretoria do São Paulo", comentou o técnico Dorival Júnior, apresentado nesta segunda-feira.

O defensor participou de uma reunião junto a Rafinha e Rui Costa para definir quais seriam as providências tomadas após seu sumiço. O São Paulo decidiu que irá segurar o jogador para tentar uma venda na janela do meio do ano. Neste momento, ele treina em horários alternativos no SuperCT.

😀 Dorival Júnior está de volta!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/e1bZ4HXsvi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2026

Rui Costa esclarece situação de Maik

Rui Costa também foi questionado, durante a coletiva, sobre o afastamento do garoto Maik. O Cria de Cotia passou a treinar separado dos demais companheiros no último dia 9 de maio. Ele registrou uma foto ao lado de Arboleda, uma vez que ambos trabalham em horários alternativos.

"Hoje, o Maik treina com o Arboleda, mas não são situações idênticas. O Maik sabe porque está treinando afastado, sabe que precisa retomar o caminho de comprometimento com aquilo que seja de um profissional que atue no São Paulo. Quando ele recuperar esse processo, e sobretudo quando nós entendermos que ele voltou a ser um atleta que merece estar conosco, será reintegrado. São situações completamente distintas, embora treinem no mesmo turno, porque é fundamental para o nosso planejamento", comentou o diretor.

Maik perdeu espaço no São Paulo durante a passagem de Roger Machado. Sua única atuação sob comando do treinador aconteceu na derrota para o Atlético-MG, em 18 de março. A última vez em que apareceu entre os relacionados foi três dias depois, no clássico contra o Palmeiras.

Promovido ao profissional na temporada passada, Maik soma 18 partidas e dois gols marcados pelo São Paulo.

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