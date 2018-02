São Paulo leva 3 a 0 do Nacional e cai na semi da Libertadores sub-20

Acabou para o São Paulo o sonho do bicampeonato da Copa Libertadores sub-20. Na tarde desta quarta-feira, atual campeão, o time treinado por André Jardine foi derrotado pelo Nacional-URU, por 3 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em duelo válido pela semifinal do torneio.

Sob os olhares do ex-zagueiro Diego Lugano, hoje superintendente de relações institucionais do clube, o Tricolor começou ligeiramente melhor, mas pecou na bola área. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Mathis Laborda abriu o placar para os anfitriões.

Os brasileiros, então, foram para cima em busca do empate, mas tiveram dificuldades diante da marcação e catimba uruguaias. No intervalo, Jardine colocou Cássio no lugar do atacante Gabriel Novaes.

O São Paulo chegou a ameaçar a meta uruguaia com Toró e Gabriel Sara. O Nacional, contudo, suportou a pressão e ampliou a vantagem aos 28 minutos, com Guilhermo May, novamente de cabeça.

Logo em seguida, o Tricolor quase diminuiu. A bola, no entanto, passou por cima do travessão. As últimas cartadas de Jardine foram Fabinho e Antony, que entraram nas vagas de Gabriel Sara e Toró. Só que as alterações não surtiram efeito. Já nos acréscimos do duelo, o Nacional fechou o placar, com Barrios.

Dono da melhor campanha da competição, o Nacional aguarda na final o vencedor do confronto entre o compatriota River Plate e o Independiente del Valle, do Equador. O perdedor do duelo irá encarar o São Paulo na disputa pelo terceiro lugar, que acontecerá no sábado, às 16h30 (de Brasília). A partida servirá como preliminar da decisão, marcada para as 18h45, também no Centenário.