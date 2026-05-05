São Paulo vence o Flamengo e assume a vice-liderança do Brasileirão feminino

No Marcelo Portugal Gouvêa, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro feminino. Duda Serrana e Isabelle Guimarães marcaram para o time da casa, enquanto Fernanda fez para o Fla.
Fim de jogo: #SPFCxFLA (2-1)
⚽️ Serrana
⚽️ Isa #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/glrl7TzU0g
— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 5, 2026
Situação na tabela
Com o resultado, o São Paulo subiu para a segunda colocação, com 20 pontos conquistados, dois a menos que o líder Corinthians. Por outro lado, o Flamengo é o sétimo da competição, com 15 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪⚫ SÃO PAULO 2 x 1 FLAMENGO 🔴⚫🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino
🏟️ Local: Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP)
📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
Gols
⚽ Duda Serrana, aos 12' do 2°T (São Paulo)
⚽ Isabelle Guimarães, aos 19' do 2°T (São Paulo)
⚽ Fernanda, aos 42' do 2°T (Flamengo)
Como foi o jogo
O São Paulo abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, a goleira flamenguista Vivi espalmou para o meio e Duda Serrana chegou finalizando para marcar. O segundo gol veio seis minutos depois, quando Isabelle cabeceou no cantinho direito da arqueira do Mengão.
Aos 42, Laysa pedalou pela esquerda e cruzou para Fernanda, que completou para o fundo das redes para diminuir o placar para o Flamengo.
Próximos jogos
São Paulo
- Corinthians x São Paulo (primeira rodada do Paulistão F)
- Data e horário: 07/05 (quinta), às 21h30 (de Brasília)
Flamengo
- Flamengo x Ferroviária (nona rodada do Brasileirão feminino)
- Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp