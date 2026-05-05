São Paulo vence o Flamengo e assume a vice-liderança do Brasileirão feminino

No Marcelo Portugal Gouvêa, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro feminino. Duda Serrana e Isabelle Guimarães marcaram para o time da casa, enquanto Fernanda fez para o Fla.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo subiu para a segunda colocação, com 20 pontos conquistados, dois a menos que o líder Corinthians. Por outro lado, o Flamengo é o sétimo da competição, com 15 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪⚫ SÃO PAULO 2 x 1 FLAMENGO 🔴⚫🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino

🏟️ Local: Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP)

📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)



Gols

⚽ Duda Serrana, aos 12' do 2°T (São Paulo)

⚽ Isabelle Guimarães, aos 19' do 2°T (São Paulo)

⚽ Fernanda, aos 42' do 2°T (Flamengo)

Como foi o jogo

O São Paulo abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, a goleira flamenguista Vivi espalmou para o meio e Duda Serrana chegou finalizando para marcar. O segundo gol veio seis minutos depois, quando Isabelle cabeceou no cantinho direito da arqueira do Mengão.

Aos 42, Laysa pedalou pela esquerda e cruzou para Fernanda, que completou para o fundo das redes para diminuir o placar para o Flamengo.

Próximos jogos

São Paulo

Corinthians x São Paulo (primeira rodada do Paulistão F)

(primeira rodada do Paulistão F) Data e horário: 07/05 (quinta), às 21h30 (de Brasília)

Flamengo

Flamengo x Ferroviária (nona rodada do Brasileirão feminino)

(nona rodada do Brasileirão feminino) Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

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