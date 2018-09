São Paulo está a uma vitória de superar campanhas de 2016 e 2017

O São Paulo ainda não pode ser apontado como favorito absoluto ao título do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, a briga pela ponta da tabela segue intensa. Mas, uma coisa é certa. Após duas temporadas sofridas, o Tricolor do Morumbi voltou a ser protagonista no nacional por pontos corridos. Uma simples comparação entre tabelas deixa essa situação muita clara. Afinal, caso supere o Santos na Vila Belmiro, domingo que vem, o time de Diego Aguirre já irá superar as campanhas do próprio clube nos dois últimos anos.

Em 2017, o Tricolor passou boa parte da disputa mais preocupado com a zona de rebaixamento do que com qualquer outra coisa. No fim, vislumbrou uma vaga na Copa Libertadores da América, que acabou não se concretizando.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Comandado em sua parte final por Dorival Júnior, o São Paulo somou 50 pontos ao fim das 38 rodadas, e ficou na 13ª colocação, com 13 vitórias, 11 empates e 3 derrotas.

Em 2016, foram 52 pontos nas mesmas 38 rodadas e uma frustrante 10ª posição final, perante a 14 vitórias, 10 empates e 14 derrotas.

Ou seja, a campanha atual do São Paulo, com apenas 24 jogos disputados, já deixa a equipe a um ponto de alcançar o resultado final do time são-paulino de 2017 e a apenas três pontos da marca registrada pelo elenco do ano anterior.

Leia também:

São Paulo pode ter o retorno de seus 11 ideais contra o Santos

Em recuperação, Everton e Araruna iniciam semana de treinos no São Paulo

Artilheiros, Diego Souza e Nenê se igualam a dupla tricolor de 2006

O detalhe é que uma vitória na Baixada Santista colocará o São Paulo versão 2018 à frente das duas temporadas passadas com 13 jogos ainda por fazer. Isso porque apesar do resultado positivo no clássico ser suficiente para igualar os 52 pontos de 2016, o tricolor de Nenê e companhia levaria vantagem no primeiro critério de desempate da competição: o número de vitórias.

Fora toda reformulação por qual o clube passou nos últimos meses, um fator determinante para esse crescimento do time do São Paulo tem sido o Morumbi. No Cícero Pompeu de Toledo, a equipe segue invicta na atual edição do Campeonato Brasileiro. É o melhor mandante, com 83% de aproveitamento (nove vitórias e três empates). Só em 2004, na estreia da fórmula dos pontos corridos, o Tricolor conseguiu um aproveitamento melhor. À época, o time obteve 87,88% de aproveitamento.