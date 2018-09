São Paulo pode ter o retorno de seus 11 ideais contra o Santos

O São Paulo terá a semana cheia para trabalhar, descansar e recuperar seus jogadores. O foco está totalmente voltado para o clássico contra o Santos, marcado para às 16h (de Brasília) do próximo domingo, na Vila Belmiro. E se jogar na Baixada Santista nunca foi fácil para o Tricolor do Morumbi, o otimismo para o duelo pode ser alimentado pelo fato de Diego Aguirre ter a possibilidade de escalar seus 11 titulares ideais depois de quatro rodadas.

A última vez que o técnico uruguaio teve todo o elenco à disposição foi no embate com o Paraná, em Curitiba, dia 22 de agosto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, depois de abrir o placar com Nenê, o São Paulo acabou levando o empate graças a gol de Júnior.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Desde então, lesões e suspensões atormentaram Diego Aguirre. Contra o Ceará, Hudson e Liziero foram desfalques. No jogo seguinte, os paulistas não puderam contar com Jucilei, Nenê e Everton. O ponta esquerda, aliás, não voltaria mais ao time, entregue ao departamento médico. Além dele, o São Paulo também não teve Diego Souza e Bruno Peres frente ao Atlético-MG. E no último sábado, fora Everton e Bruno Peres, Reinaldo também ficou de fora. Arboleda e o menino Luan, convocados para as seleções equatoriana e brasileira sub-20, respectivamente, deram mais volume a lista de ausências contra Galo e Bahia.

Para o San-São, Diego Aguirre não poderá contar com Régis, suspenso, mas o técnico se mostrou otimista sobre o retorno de Bruno Peres, o titular da posição. Everton também é aguardado com boa expectativa da comissão técnica. Reinaldo ainda volta justamente após cumprir suspensão automática, assim como Arboleda e Luan, liberados de suas seleções.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O São Paulo dificilmente terá todo seu elenco à disposição, como foi contra o Paraná, por causa de Araruna (tendinite no tornozelo) e Rodrigo Caio (trauma no joelho), as maiores dúvidas do DM. Por outro lado, a possibilidade de pelo menos todos os titulares estarem em condições de atuar quase um mês depois é grande.

O elenco são-paulino folga nessa segunda-feira e volta aos trabalhos na terça à tarde. A equipe segue na cola do Internacional, com os mesmos 49 pontos, atrás apenas por causa do saldo de gols (18 a 17).