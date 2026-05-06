São Paulo defende longa invencibilidade contra equipes chilenas; veja

Nesta quinta-feira, o São Paulo enfrenta o O'Higgins pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em Rancagua. O duelo, porém, vai além da disputa pela liderança do grupo: o Tricolor defende um longo tabu contra equipes chilenas.

O São Paulo não perde para clubes do Chile desde 2008. Desde então, são 15 partidas, com 11 vitórias e quatro empates.

A sequência positiva inclui confrontos contra Universidad de Chile, Universidad Católica, Huachipato, Everton, Cobresal e o próprio O'Higgins.

A última derrota para um time chileno aconteceu na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2008. No dia 10 de abril daquele ano, o Tricolor foi superado por 1 a 0 pelo Audax Italiano.

Maior vítima

A principal vítima do São Paulo é a Universidad Católica, adversária em momentos marcantes. Em 1993, as equipes decidiram a Libertadores, e o time comandado por Telê Santana conquistou o bicampeonato ao vencer por 5 a 3 no placar agregado.

Desde 2008, São Paulo e Universidad Católica se enfrentaram seis vezes, com três vitórias tricolores e três empates. No retrospecto geral, são 10 jogos, com seis triunfos do clube brasileiro, três empates e uma vitória chilena.

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