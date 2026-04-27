São Paulo empata com América-MG e seca rival por vice-liderança do Brasileiro feminino

O São Paulo apenas empatou com o América-MG na noite desta segunda-feira, por 0 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino, em duelo disputado na Arena Independência.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo chega a 17 pontos e assume momentaneamente a vice-liderança da competição. Para se manter em segundo, torce por uma derrota do Palmeiras diante do Santos ainda nesta segunda, às 20h (de Brasília), além de um empate ou revés do Bahia contra o Grêmio nesta segunda. O América-MG, por sua vez, é o 17º, abrindo a zona de rebaixamento, com dois pontos.

📋 Resumo do jogo

🟢 AMÉRICA-MG 0 x 0 SÃO PAULO 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino

🏟️ Local: Arena Independência

📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Como foi o jogo

A primeira chance do jogo veio apenas aos 20 minutos, quando Duda Sampaio arriscou de fora da área e obrigou a goleira Sandy a fazer a defesa pelo América-MG. Em seguida, nenhuma das equipes conseguiu chances claras e terminaram sem marcar no primeiro tempo.

Já na etapa complementar, logo aos sete minutos, Giovanna Crivelari venceu a disputa no alto após jogada ensaiada em escanteio e testou firme para mais uma defesa de Sandy. Aos 20, foi a vez de Aline bater de chapa de fora da área para mais uma defesa de Sandy, que agarrou a bola com facilidade.

Próximos jogos

América-MG

Jogo: América-MG x Vitória

América-MG x Vitória Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 15h (de Brasília)

02 de maio de 2026 (sábado) | 15h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro feminino

Campeonato Brasileiro feminino Local: Estádio Municipal Victor Andrade de Brito

São Paulo