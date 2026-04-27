São Paulo preserva sete titulares e desembarca na Colômbia para duelo pela Sul-Americana

O São Paulo desembarcou em Bogotá, na Colômbia, na noite do último domingo, onde enfrentará o Millonarios pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Dentre os jogadores que desembarcaram, foi possível notar a ausência de Calleri, Luciano, Artur, Lucas Ramón, Danielzinho, Enzo Díaz e Rafael Tolói. Preservados do confronto, os sete jogadores realizarão treinos individuais no CT da Barra Funda.

Com a ausência de alguns titulares, a tendência é que Roger Machado dê mais minutos para os reservas da equipe. O treinador já havia dado indício de que faria isso após a vitória sobre o Mirassol, por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"O que vai determinar é levar o time nas melhores condições. Se isso quer dizer levar jogadores com menos minutagem, para me mostrarem que podem estar entre os 11, vamos fazer", afirmou Roger.

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O elenco tricolor fará o último apronto para a partida na tarde desta segunda-feira, a partir das 18h (de Brasília), na sede da Federação Colombiana de Futebol.

O São Paulo visita o Millonarios nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá.

Situação do Tricolor na Sul-Americana

O São Paulo venceu as duas primeiras rodadas na fase de grupos da competição e lidera, com seis pontos, o Grupo C. Seu adversário desta terça-feira é terceiro colocado no grupo, com três pontos. O'Higgins e Boston River, segundo e quarto colocados, respectivamente, fazem o outro confronto da chave.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Millonarios x São Paulo

Millonarios x São Paulo Competição : Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos

: Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos Data e horário : 27 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 27 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (COL)