Millonarios x São Paulo pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, desta vez, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor visita o Millonarios às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, no Estádio Nemesio Camacho El Campín.
Onde assistir Millonarios x São Paulo ao vivo?
- TV: Espn e Sbt
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Como o Millonarios chega ao confronto
Apesar da vitória sobre o Tolima na última quinta-feira, pelo Campeonato Colombiano, o Millonarios vive um momento irregular. A equipe é apenas a décima colocada no torneio local e conquistou apenas um triunfo em suas últimas cinco partidas pela competição.
Já pela Sul-Americana, os colombianos perderam para o O'Higgins na estreia e superaram o Boston River na última rodada, ficando com o terceiro lugar do grupo C, com três pontos.
Como o São Paulo chega ao confronto
Por sua vez, o São Paulo também vem de um resultado positivo após vencer o Mirassol no último sábado, resultado que deu uma sobrevida ao técnico Roger Machado, que enfrenta uma forte pressão da torcida. O triunfo garantiu a permanência do Tricolor no G5 do Brasileirão ao alcançar 23 pontos, na quarta colocação. Na Sul-Americana, a equipe paulista é líder da chave com seis pontos e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio.
Para enfrentar o Millonarios, o São Paulo não poderá contar com Marcos Antônio, Ferreirinha e Pablo Maia, todos entregues ao departamento médico.
Dentre os jogadores que desembarcaram na Colômbia, foi possível notar a ausência de Calleri, Luciano, Artur, Lucas Ramón, Danielzinho, Enzo Díaz e Rafael Tolói. Preservados do confronto, os sete jogadores permaneceram em São Paulo e também não entram em campo nesta terça. Suspenso diante do Mirassol, Alan Franco volta a ficar à disposição do treinador.
🇨🇴 ¡Saludos desde Bogotá!
Amanhã tem Tricolor em campo, às 21h30, pela 3ª rodada da CONMEBOL Sul-Americana.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/U85ZrVFVeT
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 27, 2026
Histórico de confronto entre Millonarios x São Paulo
As equipes somam quatro confrontos, com o Millonarios levando vantagem no retrospecto com duas vitórias, enquanto o São Paulo venceu apenas uma vez. O outro duelo terminou em empate.
Detalhes dos duelos:
- 24/10/2024 - Millonarios 2 x 0 São Paulo - Copa Sul-Americana
- 10/10/2007 - São Paulo 0 x 1 Millonarios - Copa Sul-Americana
- 27/09/1974 - São Paulo 4 x 0 Millonarios - Copa Libertadores
- 08/09/1974 - Millonarios 0 x 0 São Paulo - Copa Libertadores
Estatísticas
Millonarios na Sul-Americana
- 2 vitórias e 1 derrota
- 4 gols marcados
- 3 gols sofridos
- Artilheiro: Contreras (2 gols)
São Paulo na Sul-Americana
- 2 vitórias
- 3 gols marcados
- 0 gols sofridos
- Artilheiros: Artur, Bobadilla e Luciano (1 gol)
Prováveis escalações
Provável escalação do Millonarios
Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Llinás, Jorge Arias e Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Ureña e Mateo García; Carlos Quintero, Leonardo Castro e David Mackalister
Técnico: Fabián Bustos
Provável escalação do São Paulo
Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Bobadilla e Cauly; Lucca, Tapia e André Silva
Técnico: Roger Machado
Arbitragem de Millonarios x São Paulo
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez
- Assistentes: Milciades Saldivar e José Cuevas
- VAR: Ulises Mereles
Ficha técnica
- Jogo: Millonarios x São Paulo
- Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín
- Onde Assistir: Espn, Sbt e Disney+