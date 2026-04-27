Em sequência goleadora, Luciano ultrapassa Ceni na artilharia do São Paulo em Brasileiros

Em sequência goleadora com a camisa do São Paulo, Luciano atingiu mais uma marca importante pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro. Com quatro jogos consecutivos marcando gols, o camisa 10 chegou a 66 gols na competição vestindo a camisa do clube e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube na história do torneio.

Com o novo número, Luciano ultrapassou o ex-goleiro e ídolo Rogério Ceni, que soma 65 gols no Brasileirão pelo São Paulo. À frente do atacante na lista histórica aparecem apenas Serginho Chulapa, com 83 gols, e Luís Fabiano, líder isolado com 108 tentos.

A boa sequência de Luciano inclui gols marcados contra Mirassol, Juventude, Vasco da Gama e O'Higgins, todos abrindo o placar pelo São Paulo.

Seus gols garantiram vitórias por 1 a 0 sobre a equipe do interior paulista e sobre o clube gaúcho, além de colocar o Tricolor à frente para superar os chilenos por 2 a 0. No entanto, não conseguiu evitar a derrota para o Cruzmaltino.

Ao todo na temporada, Luciano soma oito gols e três assistências em 23 jogos disputados pelo São Paulo.

6️⃣6️⃣ vezes Luciano! O camisa 🔟 é o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história do Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/NwyTaJYsgB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2026

Situação da tabela

Com 23 pontos, para alívio do técnico Roger Machado, o São Paulo figura na quarta colocação, atrás pelos critérios de desempate de Flamengo e Fluminense, que jogam neste domingo. Já o Mirassol, com apenas 10 pontos, aparece na 18ª posição.

Próximo jogo do São Paulo