São Paulo confirma lesão e Wellington Nem está fora da temporada

Wellington Nem está fora da temporada 2017. O atacante passou por exames nessa terça e foi constatado o rompimento dos ligamentos anterior e colateral medial do joelho direito. O São Paulo confirmou a notícia na manhã dessa quarta e já comunicou que o clube agendará a cirurgia do atleta para os próximos dias.

O trauma ocorreu no último sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nem foi a campo no segundo tempo do duelo contra o Botafogo e acabou sofrendo um pênalti aos 20 minutos. O zagueiro Carli acabou caindo em cima da perna do são-paulino e causando a lesão.

Diante desse cenário, Wellington Nem pode não vestir mais a camisa do Tricolor Paulista, já que seu contrato de empréstimo tem prazo para vencer no final do ano. Com seus direitos econômicos vinculados ao ucranianos do Shahktar Donetsk, Nem dependeria de uma nova rodada de negociações para seguir no Brasil em 2018.

Em 25 partidas pelo São Paulo no ano, o veloz ponta fez apenas um gol, durante a derrota tricolor para o Corinthians por 3 a 2, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do pouco tempo no clube, Nem já acumula um histórico complicado de lesões. O atacante já desfalcou o time por conta de dores musculares, passou por artroscopia no joelho, sofreu com uma lombalgia e também ficou um período afastado após um problema no ombro.