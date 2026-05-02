São Paulo estreia com vitória sobre o Referência no Paulista sub-17

Com uma vitória por 3 a 0 sobre o Referência, o São Paulo estreou de forma bem sucedida na versão sub-17 do Campeonato Paulista, no CFA Laudo Natel. Já o time sub-15 ganhou do mesmo adversário por 8 a 0, também neste sábado.

Kelvin, Luan e Carlos marcaram os gols da equipe sub-17. Pelo time sub-15, Yahgo, Juninho, Victor Israel e Kléber, Lucas Jorge (2) e Luisinho (2) balançaram as redes.

Em ambas as categorias do Paulista, o São Paulo figura no grupo 10, ao lado de Real Soccer, Referência, Atlético Paulista, Votoraty, São Bento e Clube Vital.

Na próxima rodada do Estadual, o São Paulo enfrenta o Real Soccer, em Sorocaba, no próximo sábado. O sub-15 entra em campo às 9h (de Brasília) e o sub-17, a partir das 11h.

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Escalações

São Paulo Sub-15: Felipe Avila; Ruann, Pedro Leão, João Marcos e Felipe (Daniel ); Pietro, Lucas Jorge e Luisinho (Kléber), Lucas Antunes (Diego), Juninho (Paulo Hugo) e Yahgo (Victor Israel)

Técnico: Vinícius dos Santos.

São Paulo Sub-17: João Soato; João Bispo, Kauã Daniel, Peixoto (Miranda, 30/2) e Luan; Kauã Edmar (Carlos), Nícolas Pereira (Wellington) e Robert (Aguillar); Kelvin (Erick), Hiago (Nicolas Francisco) e Brenno (Mikael).

Técnico: Menta.