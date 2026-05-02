Com jogos decisivos nas copas, São Paulo terá nove partidas em maio; veja

O começo de maio marca um mês que pode ser decisivo para o rumo do São Paulo na temporada. Com uma maratona de nove jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor terá partidas decisivas pela sua continuidade na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

O primeiro compromisso do São Paulo será já neste domingo, quando o Tricolor encara o Bahia, em duelo agendado para as 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

Nesta quinta-feira, diante do O'Higgins, no Chile, o Tricolor entra em campo para iniciar a reta final da fase de grupos da Sul-Americana, competição na qual está quase classificado para o mata-mata. Atualmente, a equipe lidera o Grupo C com sete pontos. A equipe comandada por Roger Machado terá, em maio, os três últimos confrontos por esta fase do torneio para definir se avança ou, caso acumule resultados negativos, se será eliminada.

Em seguida, no domingo (10), o São Paulo visita o Corinthians, pelo Brasileirão, duelo seguido do jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, diante do Juventude, fora de casa, na quarta-feira (13). A primeira partida terminou com vitória do São Paulo, por 1 a 0 e, em caso de derrota por um gol de diferença, a classificação às oitavas será decidida nos pênaltis.

Posteriormente, no sábado (16), o São Paulo encara o Fluminense, pelo Brasileirão, no Morumbis. Na terça-feira (19) da semana seguinte, a equipe recebe o Millonarios pela Sul-Americana.

Quatro dias depois, no domingo (24), novamente o São Paulo entra em campo pelo Brasileiro e recebe o Botafogo no Morumbis, partida que antecede o confronto contra o Boston River na terça-feira (26), pela última rodada da Sul-Americana.

Por fim, o São Paulo visita o Remo no domingo seguinte (30), pelo Campeonato Brasileiro, na última partida das equipes antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo.

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Veja a agenda de jogos do São Paulo em maio:

Domingo, 3 de maio de 2026

Jogo: São Paulo x Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro

Hora: às 16h (de Brasília)

Local: Morumbi

Quinta-feira, 7 de maio de 2026

Jogo: O’Higgins x São Paulo

Competição: Copa Sul-Americana

Hora: às 19h (de Brasília)

Local: Chile

Domingo, 10 de maio de 2026

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro

Hora: às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Quarta-feira, 13 de maio de 2026

Jogo: Juventude x São Paulo

Competição: Copa do Brasil

Hora: às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi

Sábado, 16 de maio de 2026

Jogo: Fluminense x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro

Hora: às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã

Terça-feira, 19 de maio de 2026

Jogo: São Paulo x Millonarios

Competição: Copa Sul-Americana

Hora: às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbi

Sábado, 23 de maio de 2026

Jogo: São Paulo x Botafogo

Competição: Campeonato Brasileiro

Hora: às 17h (de Brasília)

Local: Morumbi

Terça-feira, 26 de maio de 2026

Jogo: São Paulo x Boston River

Competição: Copa Sul-Americana

Hora: às 19h (de Brasília)

Local: Morumbi

Domingo, 31 de maio de 2026

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro

Hora: Não definido

Local: A definir