Com jogos decisivos nas copas, São Paulo terá nove partidas em maio; veja

O começo de maio marca um mês que pode ser decisivo para o rumo do São Paulo na temporada. Com uma maratona de nove jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor terá partidas decisivas pela sua continuidade na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.
O primeiro compromisso do São Paulo será já neste domingo, quando o Tricolor encara o Bahia, em duelo agendado para as 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.
Nesta quinta-feira, diante do O'Higgins, no Chile, o Tricolor entra em campo para iniciar a reta final da fase de grupos da Sul-Americana, competição na qual está quase classificado para o mata-mata. Atualmente, a equipe lidera o Grupo C com sete pontos. A equipe comandada por Roger Machado terá, em maio, os três últimos confrontos por esta fase do torneio para definir se avança ou, caso acumule resultados negativos, se será eliminada.
Em seguida, no domingo (10), o São Paulo visita o Corinthians, pelo Brasileirão, duelo seguido do jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, diante do Juventude, fora de casa, na quarta-feira (13). A primeira partida terminou com vitória do São Paulo, por 1 a 0 e, em caso de derrota por um gol de diferença, a classificação às oitavas será decidida nos pênaltis.
Posteriormente, no sábado (16), o São Paulo encara o Fluminense, pelo Brasileirão, no Morumbis. Na terça-feira (19) da semana seguinte, a equipe recebe o Millonarios pela Sul-Americana.
Quatro dias depois, no domingo (24), novamente o São Paulo entra em campo pelo Brasileiro e recebe o Botafogo no Morumbis, partida que antecede o confronto contra o Boston River na terça-feira (26), pela última rodada da Sul-Americana.
Por fim, o São Paulo visita o Remo no domingo seguinte (30), pelo Campeonato Brasileiro, na última partida das equipes antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo.
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Veja a agenda de jogos do São Paulo em maio:
Domingo, 3 de maio de 2026
Jogo: São Paulo x Bahia
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 16h (de Brasília)
Local: Morumbi
Quinta-feira, 7 de maio de 2026
Jogo: O’Higgins x São Paulo
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 19h (de Brasília)
Local: Chile
Domingo, 10 de maio de 2026
Jogo: Corinthians x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena
Quarta-feira, 13 de maio de 2026
Jogo: Juventude x São Paulo
Competição: Copa do Brasil
Hora: às 19h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi
Sábado, 16 de maio de 2026
Jogo: Fluminense x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã
Terça-feira, 19 de maio de 2026
Jogo: São Paulo x Millonarios
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 21h30 (de Brasília)
Local: Morumbi
Sábado, 23 de maio de 2026
Jogo: São Paulo x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 17h (de Brasília)
Local: Morumbi
Terça-feira, 26 de maio de 2026
Jogo: São Paulo x Boston River
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 19h (de Brasília)
Local: Morumbi
Domingo, 31 de maio de 2026
Jogo: Remo x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: Não definido
Local: A definir