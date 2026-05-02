Lucas celebra retorno ao São Paulo, exalta Bahia de Ceni e mira vitória em Bragança

De volta aos relacionados do São Paulo após fraturar duas costelas, Lucas celebrou o retorno para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O meia citou a dificuldade em estar fora de combate e revelou estar "louco" para entrar em campo.

"Muito feliz em estar de volta. É sempre muito complicado ficar de fora, ainda mais com a crescente que eu vinha no começo do ano, mas aconteceu essa infelicidade de quebrar duas costelas. Mas estou recuperado, me sentindo bem, à vontade, louco para entrar em campo novamente para jogar e ajudar meus companheiros. Estou ansioso para isso", disse.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Lucas também elogiou a maneira com que Rogério Ceni, técnico do Bahia, monta suas equipes e reconheceu a dificuldade do confronto, mas projetou uma vitória em Bragança, onde o São Paulo irá mandar a partida.

"É sempre muito difícil enfrentar o Bahia. O Rogério Ceni monta muito bem as equipes dele, mas estamos preparados para isso. É importante essa vitória. Mesmo não sendo nossa casa, somos mandantes, então precisamos desses três pontos para nos mantermos no pelotão de frente", declarou.

"Espero que a torcida compareça como sempre. Em Bragança, sempre nos apoiaram muito como visitantes, agora, como mandantes, espero que possam lotar o estádio para nos apoiar, porque com certeza vamos dar o nosso melhor dentro de campo", completou.

Situação do São Paulo

O São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na quarta posição, com 23 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

Detalhes do jogo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)