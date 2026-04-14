Marcos Antonio sente dores e deixa São Paulo x O'Higgins no primeiro tempo

O São Paulo pode ganhar uma grande dor de cabeça para a sequência da temporada. O volante Marcos Antonio sentiu dores na coxa direita na partida desta terça-feira contra o O'Higgins-CHI, no Morumbis, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Marcos Antonio sentiu aos 34 minutos da etapa inicial. O camisa 8 puxou um contra-ataque e, logo após dar o passe, parou e colocou a mão na parte da frente da coxa direita. Os médicos do São Paulo entraram em campo, mas o jogador não reuniu condições para permanecer em campo.

O volante, assim, foi substituído rapidamente. Roger Machado escolheu Danielzinho para substituir Marcos Antônio, que saiu jogando contra o time chileno.

Marcos Antonio deve ser reavaliado pelo departamento médico do São Paulo nos próximos dias, para saber se realmente houve uma lesão ou se as dores não passaram de um susto.

O São Paulo, vale lembrar, já não tem à disposição o volante Pablo Maia, que fraturou o nariz e ossos da face após um choque no treino. Com isso, as opções para o setor contam com Danielzinho, Negrucci, Luan e Dhjordney.

Possivelmente sem Marcos Antonio, o Tricolor volta a campo neste sábado para encarar o Vasco, às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)