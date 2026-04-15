Elenco do São Paulo deixa caso Arboleda nas mãos da diretoria: "Não tivemos contato com ele"

O elenco do São Paulo ainda não teve contato com Arboleda após a viagem do zagueiro ao Equador. Pelo menos foi o que disseram o goleiro Rafael e o atacante Artur, questionados sobre o tema após a vitória tricolor por 2 a 0 sobre o O'Higgins na última terça-feira, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana.

"Não [se conversou com Arboleda]. Eu nunca trabalhei com ele, cheguei e ele estava aqui, só. É um cara super do bem, mas essas informações eu realmente não tenho", afirmou Artur na zona mista.

Já Rafael, um dos líderes do elenco, deixou a decisão final sobre o jogador nas mãos da diretoria, chefiada pelo presidente Harry Massis. O assunto já virou um capítulo superado pelo plantel e pela comissão técnica de Roger Machado, que tinham o desejo de ouvir o equatoriano. Não sendo possível, o tema está apenas na mesa da alta cúpula tricolor.

"Não temos nenhuma atualização. É uma conversa que eu acho que tem acontecido entre a diretoria e o jogador. Agora é uma parte institucional, não cabe a nós jogadores ou à comissão técnica. Está mesmo na questão da diretoria junto com ele. Esperamos que se resolva da melhor maneira possível para todas as partes", explicou o goleiro.

"Não tivemos [contato com ele] depois que ele foi para o Equador, é mais o clube que está tendo esse contato, nem sabemos como está sendo. Só esperamos e torcemos, porque gostamos do Arboleda e também do São Paulo. Espero que possam se resolver o quanto antes e chegar numa situação que fique boa para as duas partes", completou.

Relembre o caso

Arboleda não esteve junto aos demais companheiros de São Paulo na concentração para o jogo contra o Cruzeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília), no SuperCT, mas não o fez e acabou cortado da lista de relacionados para a partida.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, na madrugada do último dia 4 de abril. O clube não confirmou o paradeiro do atleta de imediato, uma vez que ele não respondeu às tentativas de contato do Tricolor. A localização do jogador foi atestada no dia seguinte.

Já na segunda-feira, dia 6 de abril, o diretor de futebol Rui Costa contestou o sumiço de Arboleda e classificou a atitude do jogador como "falta de respeito" com elenco, diretoria e torcida do São Paulo. No mesmo dia, o Tricolor enviou uma notificação formal ao equatoriano, dando um prazo de 24 horas para que ele justificasse o sumiço das atividades do clube.

Arboleda, inclusive, chegou a mandar indiretas para o São Paulo por meio das redes sociais. "Não importa o quão bom você seja, se estiver no lugar errado, você não vale nada", publicou o zagueiro.

O estafe de Arboleda e o São Paulo iniciaram conversas por uma rescisão amigável, mas nenhuma decisão deve ser tomada antes do retorno do jogador ao Brasil, segundo revelado pelo UOL.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos, ultrapassando o O'Higgins.

O São Paulo, agora, volta a campo para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)