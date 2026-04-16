São Paulo cede empate ao Avaí e perde chance de entrar no G8 do Brasileirão sub-20

Nesta quinta-feira, o São Paulo ficou no empate com o Avaí por 3 a 3, na Ressacada, em Florianópolis, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 e desperdiçou a oportunidade de entrar no G8.
O Tricolor Paulista chegou a abrir vantagem de dois gols no segundo tempo da partida (3 a 1). Porém, sofreu outros dois gols na reta final e, consequentemente, ficou apenas com o empate.
Situação da tabela
Com o resultado, o São Paulo chega aos oito pontos e sobe para a décima posição da tabela. O Avaí, por sua vez, é o lanterna do Brasileiro da categoria, com apenas três pontos conquistados.
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📋 Resumo do jogo
🔵AVAÍ 3 X 3 SÃO PAULO🔴
🏆 Competição: 6ª rodada do Brasileirão sub-20
🏟️ Local: Ressacada, em Florianópolis
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Próximos jogos
Avaí
Avaí x Brusque (Campeonato Catarinense)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 11h
São Paulo
Athletico-PR x São Paulo (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 22 de abril (quarta-feira) 15h