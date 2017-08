São Paulo busca nova recuperação fora de casa contra o Bahia

A euforia pela saída da zona de rebaixamento depois da vitória histórica sobre o Botafogo não durou muito. Após a derrota em casa para o Coritiba, na última rodada, o São Paulo busca mais uma recuperação no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Bahia, na arena Fonte Nova, neste domingo, às 16h00 (de Brasília).

Adversários diretos na briga contra o rebaixamento, São Paulo e Bahia fecham o primeiro turno do Brasileirão com incertezas sobre o futuro. O técnico Dorival Junior não teve muito tempo para preparar a equipe e corrigir os erros que o clube apresentou na última partida.

“Nenhum time quer ficar lá, mas agora está acontecendo com o São Paulo. Acredito que vamos sair dessa posição. O grupo está bem mentalmente. É uma dura experiência brigar la embaixo. Tenho certeza que vamos sair de lá, isso acontece no futebol”, avaliou o meia Cueva.

O comandante são-paulino não confirmou o time, mas sinalizou que deve manter a base da equipe titular que enfrentou o Coritiba. O principal desfalque do Tricolor é o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre um jogo de suspensão automática.

No lugar de Rodrigo Caio, Dorival possui quatro opções à disposição: Lugano, Éder Militão, Douglas e Aderllan. O treinador deve optar por Lugano ou Militão, já que Douglas e Aderllan ainda não participaram de nenhuma partida do Brasileirão sob o comando de Dorival.

O treinador também deve permanecer com Bruno na lateral direita. O jogador chegou a ser criticado pela torcida por conta da atuação contra o Coxa, mas Dorival o eximiu da culpa pela derrota.

Na era dos pontos corridos do Brasileirão, que teve início em 2003, o Tricolor paulista terminou o primeiro turno da competição na zona de rebaixamento em duas oportunidades. Em 2005, o São Paulo finalizou o primeiro turno na primeira posição da zona de rebaixamento, com 21 pontos – o Campeonato teve 42 rodadas. Já em 2013, com 38 rodadas, o Tricolor virou o turno na 18ª posição, com 18 pontos.

Se o São Paulo vive situação delicada no Brasileirão, o Bahia segue o mesmo percurso. O clube baiano é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 20 pontos, e vem de empate por 1 a 1 com a Chapecoense. Com a demissão de Jorginho, o técnico interino Preto Casagrande continua no comando da equipe.

O técnico realizou atividade fechada à imprensa na última sexta-feira e não indicou os titulares da partida contra o São Paulo. O grande desfalque do Tricolor baiano é Matheus Reis. O lateral esquerdo cumpre suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo. Em sua vaga, o técnico deve utilizar o colombiano Pablo Armero.

“O Armero vem de lesão, treinou esses dias. A gente vai fazer um treino mais aberto para ver a reação dele, se vai ter condição ou não de ir para o jogo domingo”, avaliou Casagrande. Por outro lado, o interino contará com a volta do meia Vinícius, e pode utilizá-lo no meio-campo da equipe.

O treinador elogiou o adversário paulista, e salientou a importância do confronto. “Sem dúvida nenhuma que o São Paulo vem para o tudo ou nada. Estamos próximos um do outro. É um jogo de seis pontos. Sabemos da qualidade do São Paulo. O Bahia sabe aquilo que pode fazer e conseguiu fazer. A gente vai fazer um trabalho para tentar surpreender o São Paulo”, acrescentou.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 06 de agosto de 2017, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

BAHIA: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero (Juninho Capixaba); Renê Júnior, Edson, Zé Rafael e Régis; Mendoza e Rodrigão

Técnico: Preto Casagrande (interino)

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Militão (Lugano) e Edimar; Jucilei, Petros, Hernanes e Marcinho; Lucas Pratto e Cueva

Técnico: Dorival Júnior

