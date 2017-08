Dorival exime Bruno, pede maturidade e vê revés “difícil de explicar”

O técnico Dorival Júnior não soube explicar a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Coritiba, na noite desta quinta-feira, no Morumbi lotado. O Tricolor teve o domínio da partida, desperdiçou diversas chances de gol e viu a equipe visitante construir a vitória em apenas dois lances, segundo análise do treinador.

“Tem momentos em que é difícil explicar uma situação. Tínhamos todos os ingredientes possíveis para fazermos um grande jogo e um grande resultado. Tentamos de todas as formas, tivemos ótimas oportunidades e, infelizmente, não tivemos a felicidade que o Coritiba teve”, lamentou, em entrevista coletiva.

Após dominar o primeiro tempo, o São Paulo voltou devagar para a segunda etapa. O atacante Rildo se aproveitou disso para sofrer pênalti, que seria convertido por Thiago Carleto, aos 12 minutos. Aos 22, Filigrana ampliou para os paranaenses, que sofreram um gol de Denilson aos 43, mas souberam segurar o resultado até o final.

“No primeiro tempo, só ficaram próximos em bolas paradas. No segundo tempo, quando tramaram jogadas, chegaram ao pênalti e a um contra-ataque decisivo. O São Paulo teve boas oportunidades e, infelizmente, fomos penalizados com um resultado ruim”, acrescentou.

A expectativa no Morumbi, que esteve lotado com 53.635 torcedores, era de mais três pontos na conta, principalmente pela épica vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, no último sábado, no Rio de Janeiro. De acordo com Dorival, é normal que a equipe sofra um abalo na confiança com o revés inesperado.

“Alertei no sábado, após a partida, que teríamos oscilações. É normal pelo momento que vivemos. São situações que estamos trabalhando, com os jogadores readquirindo confiança. É normal que, para uma partida como essa, você sinta bastante. Até porque sairemos no domingo novamente com uma obrigação grande”, disse, referindo-se ao confronto com o Bahia, em Salvador.

“Precisamos voltar a ter equilíbrio para jogar com tranquilidade. Tentamos abafar o Coritiba, mas nem sempre se constrói resultado assim. Você pode ter paciência para chamar adversário e ter campo para construir jogadas trabalhadas. Quando esticamos o Coritiba, abrimos o adversário e conseguimos infiltrações, criamos boas oportunidades e poderíamos sair do primeiro tempo com resultado favorável”, analisou.

Com o resultado, o São Paulo manteve-se com 19 pontos e caiu para o 17º lugar. “Voltar à zona de rebaixamento é preocupante, mas a equipe precisa ter maturidade. Não podemos voltar àquela situação de indecisões. Precisamos partir de outro ponto”, bradou.

Por fim, o comandante tricolor eximiu Bruno de culpa na derrota. Foi o lateral direito quem cometeu pênalti em Rildo no lance que originou o primeiro gol. Além disso, o Coritiba explorou aquele lado para atacar o São Paulo.

“Todos sabíamos que a puxada de contra-ataque do Coritiba se daria com Rildo, mas foi aberto corredor de passagem para ocuparmos. A primeira grande oportunidade nossa com Marcinho foi assim. A segunda, também foi assim em bola metida pelo Pratto. Não foi uma surpresa do Rildo, ele partiu para o individual e tínhamos três em torno do Rildo. Ele projetou o corpo, deve ter havido movimento do Bruno em impedi-lo com as mãos. Mas a marcação estava encaixada, inclusive com sobra e cobertura. Quando ele deu o corte, teve reação e o Rildo foi inteligente”, encerrou.