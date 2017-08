Rodrigo Caio leva cartão amarelo e vira desfalque contra o Bahia

O São Paulo não conseguirá repetir a escalação pela terceira vez consecutiva. Isto, porque Rodrigo Caio terá de cumprir suspensão automática contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro chegou ao seu terceiro cartão amarelo na derrota do Tricolor por 2 a 1 diante do Coritiba, na noite desta quinta-feira, no Morumbi. O que provocou a advertência foi uma relação do camisa 3 no lance do pênalti sofrido pelo atacante Rildo, que caiu na área após trombar com o lateral direito Bruno.

O técnico Dorival Júnior tem quatro opções para substituir Rodrigo Caio. Lugano, Éder Militão, Aderllan e Douglas são os candidatos. Os dois primeiros, contudo, são os mais cotados, já que são eles que normalmente fazem a dupla de zaga reserva nos treinos táticos comandados pelo comandante são-paulino.

Com o resultado, o São Paulo voltou à zona de rebaixamento, da qual havia saído na última rodada. O time parou nos 19 pontos ganhos e perdeu uma posição, caindo para o 17º lugar. O Coritiba, por sua vez, chegou aos 22 pontos, subindo para a 12ª colocação.