São Paulo perde para reservas do Coritiba e volta à zona da degola

O apoio de mais de 50 mil torcedores não bastou para o São Paulo vencer o time reserva do Coritiba na partida que marcou o reencontro de Hernanes com o Morumbi. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor teimou em desperdiçar chances de gol e acabou derrotado por 2 a 1, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcelo Oliveira mandou a campo uma formação alternativa, já que eram mais de dez desfalques. Entre eles os dos atacantes Kleber Gladiador e Henrique Almeida. Mesmo assim, os reservas se superaram com organização e aproveitaram as oportunidades perdidas pelos mandantes.

Com gols de Thiago Carleto e Filigrana, o Coxa chegou aos 22 pontos e ganhou cinco posições, subindo para o 12º lugar. De quebra, o clube paranaense empurrou o São Paulo de volta para a zona de rebaixamento, da qual havia saído após seis rodadas. Portanto, o time treinado por Dorival Júnior parou nos 19 pontos e caiu para a 17ª colocação.

Na última rodada do primeiro turno, o São Paulo tentará reabilitar-se na competição contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Salvador. No mesmo dia e horário, o Coritiba, que não vencia há quatro jogos, receberá a Chapecoense, no Couto Pereira.

TRICOLOR DESPERDIÇA CHANCES NO PRIMEIRO TEMPO

Com chances de gol para ambos os lados, a partida começou de modo eletrizante. Logo aos três minutos, Marcinho recebeu em profundidade pela direita e viu o marcador que o acompanhava cair sozinho. O atacante invadiu a área e tinha Cueva e Pratto livres como opções, mas preferiu dar uma cavadinha, para encobrir o goleiro Wilson. Só que ela saiu fraca demais, dando tempo para o lateral Léo tirar a bola quase em cima da linha.

Na sequência, a resposta: Arboleda furou o cruzamento que veio da esquerda e Alecsandro aproveitou para testar. A cabeçada, porém, saiu fraca, a tempo de Renan Ribeiro fazer a defesa.

Se por um lado o Tricolor incomodava no ataque, do outro cometia muitos erros defensivos. Um deles quase resultou em gol alviverde. Aos 20, o Coritiba cobrou lateral na área são-paulina, a zaga se atrapalhou e perdeu para Jonas, que foi travado na finalização. Na sobra, Alan Santos, sem marcação, isolou por cima.

Com dificuldades de passar pelo bloqueio paranaense, o São Paulo precisou de um chute de longe para criar a melhor oportunidade do primeiro tempo. Aos 26, Marcinho recebeu na intermediária e soltou a bomba, exigindo grande defesa de Wilson. No rebote, Cueva dominou livre na pequena área e mandou para fora, desperdiçando chance incrível. Os tricolores voltariam a lamentar aos 44 minutos, quando Rodrigo Caio subiu sozinho, mas testou longe da meta adversária.

CORITIBA APROVEITA ERROS E COXA CONSTRÓI VITÓRIA

O São Paulo voltou com o ímpeto menor e foi castigado por isso. Sem a mesma intensidade da primeira etapa, os donos da casa viram os visitantes ficarem mais com a bola em seu campo de ataque. Tanto que Rildo recebeu na esquerda e partiu partiu para cima de Bruno, invadiu a área e recebeu um tranco do lateral são-paulino. Na cobrança do pênalti, aos 12 minutos, Thiago Carleto, ex-Tricolor, bateu forte no canto direito, sem chances para Renan.

O gol, contudo, acordou o São Paulo. Em um intervalo de dois minutos, o Tricolor teve duas grandes chances para empatar. Aos 14, Hernanes deu ótimo lançamento para Pratto, que entrou na área livre de marcação e chutou em cima de Wilson. No rebote, Petros tocou para Cueva finalizar, mas a zaga desviou em escanteio. Na cobrança, Rodrigo Caio subiu no terceiro andar e testou no travessão.

Aos 21, a torcida tricolor chegou a gritar “gol”, mas de forma impressionante a bola teimou em não entrar: Cueva bateu escanteio no primeiro pau, Arboleda desviou para Jucilei, livre na pequena área, mandar por cima do gol. Como quem não faz toma, o Coritiba ampliou a vantagem no minuto seguinte. Alecsandro abriu o jogo para Rildo, que puxou para o meio e encontrou Filigrana livre na direita da área. O jogador, que havia acabado de entrar, bateu colocado na saída de Renan, dando números finais à partida.

Nos minutos finais, o São Paulo se lançou ao ataque na base do abafa. Após uma série de “milagres” do arqueiro do Coxa, quando parecia que a bola não entraria, o Tricolor conseguiu diminuir aos 43 minutos, quando Denilson aproveitou cruzamento de Gomez para empurrar para as redes. No entanto, os paranaenses conseguiram se segurar atrás e estragaram a festa no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 CORITIBA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 03 de agosto de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (ambos de PE)

Público: 53.635 torcedores

Renda: R$ 1.464.246,00

Cartão Amarelo: Bruno, Arboleda e Rodrigo Caio (São Paulo); Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani, Yan Sasse e Wilson (Coritiba)

Cartão Vermelho: –

Gols:

CORITIBA: Thiago Carleto, aos 12, e Filigrana, aos 22 minutos do 2º tempo

SÃO PAULO: Denilson, aos 43 minutos do 2º tempo

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno (Marcos Guilherme), Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei (Denilson), Petros e Hernanes (Jonatan Gomez); Marcinho, Lucas Pratto e Christian Cueva

Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Wilson; Léo, Márcio, Thalisson Kelven (Romercio) e Carleto; Alan Santos, Jonas (João Paulo), Matheus Galdezani e Yan Sasse (Filigrana); Rildo e Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira