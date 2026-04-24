São Paulo busca encerrar sequência negativa contra o Mirassol

O São Paulo atravessa um momento desfavorável no retrospecto recente contra o Mirassol. Nos últimos três confrontos entre as equipes, o Tricolor Paulista saiu derrotado em todos, sem sequer balançar as redes.

Neste sábado, o encontro volta a acontecer, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O encontro mais recente aconteceu ainda no início da atual temporada, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, quando o Mirassol derrotou o Tricolor por 3 a 0, no Maião. Naquela ocasião, o time então comandado por Hernán Crespo enfrentava crises dentro e fora de campo.

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Antes disso, as equipes haviam se enfrentado duas vezes pelo Campeonato Brasileiro de 2025, e novamente o Mirassol saiu vencedor. No compromisso válido pelo segundo turno, em 19 de outubro, o time do interior aplicou outro 3 a 0 sobre o São Paulo.

Já no primeiro duelo daquela temporada, em 24 de maio, no Morumbis, o Mirassol surpreendeu e venceu por 2 a 0, iniciando a sequência positiva no confronto. Assim, nos últimos três jogos, o São Paulo soma três derrotas, oito gols sofridos e nenhum marcado diante do Leão caipira.

Agora, o time de Roger Machado busca acabar com a sequência negativa diante do Mirassol e, também, voltar a vencer após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Nas últimas rodadas, perdeu para Vitória e Vasco, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente, e caiu para a quarta posição, com 20 pontos.