São Paulo anuncia a contratação definitiva de Tiago Volpi

Os torcedores do São Paulo ganharam um grande presente de Natal. Nesta terça-feira, o Tricolor Paulista anunciou por meio de suas redes sociais a contratação definitiva do goleiro Tiago Volpi, que estava emprestado pelo Querétaro, do México.

O clube do Morumbi exerceu a opção de compra de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) pelo arqueiro. Agora, o jogador de 29 anos tem contrato até 2023 com o Tricolor.

Para anunciar a permanência do goleiro, o São Paulo publicou um vídeo mostrando a filha do atleta. Nele, a criança aparece no vestiário do Morumbi fazendo um desenho. Em seguida, ela cola a ilustração, que continha os dizeres “Fecha o gol, papai. Até 2023”, no armário de Volpi.

O goleiro foi um dos destaques positivos do São Paulo em 2019. Depois de ver nomes como Denis, Renan Ribeiro e Sidão não se firmarem na posição que era de Rogério Ceni, o torcedor são-paulino teve uma grata surpresa com o camisa 23, que foi decisivo para a classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores.