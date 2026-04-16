Saiba planejamento do São Paulo para retorno de Ryan Francisco

Sem atuar pela equipe profissional do São Paulo desde julho de 2025, o atacante Ryan Francisco voltou aos gramados na última quarta-feira (8). O técnico Roger Machado falou sobre o planejamento para o retorno da jovem promessa após a lesão ligamentar no joelho esquerdo.

"Ele é do profissional, mas utilizamos esses momentos para atletas que estão retornando dar minutagem a eles. Esse processo de gestão de cargas será feito a medida que a evolução do Ryan apresente", disse Roger Machado, após a vitória por 2 a 0 sobre o O'Higgins-CHI.

O atacante se lesionou durante um treino no SuperCT, no dia 16 de julho de 2025. Destaque do São Paulo na Copinha, com 10 gols em oito jogos, Ryan começava a se firmar no profissional, somando 11 partidas e dois gols.

No entanto, ao sofrer a grave lesão, Ryan precisou passar por uma cirurgia de reconstrução ligamentar, além de tratamento no menisco do joelho esquerdo. Após todo esse período, o atacante passou pela transição física e só retornou aos treinos em março deste ano.

Ao todo, Ryan Francisco ficou nove meses afastado. Depois de voltar aos treinamentos, o atacante já atuou no Brasileirão Sub-20, e Roger Machado deixou claro que conta com ele no profissional quando estiver totalmente recuperado.

"Ele ainda está no começo do processo (de recuperação). Ainda tem uma estrada a cumprir para que ele esteja completamente disponível para que ele seja relacionado", completou o comandante.

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