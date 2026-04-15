Atuações: trio de ataque comanda vitória do São Paulo na Sul-Americana

O São Paulo garantiu a liderança provisória do Grupo C da Copa Sul-Americana ao vencer o O'Higgins por 2 a 0 na última terça-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos. Jogadores como Calleri, Rafael, Artur e Luciano foram decisivos para o resultado positivo. Por outro lado, o garoto Lucca e Bobadilla não brilharam e fizeram partidas mais tímidas.

Rafael, no seu 200º jogo com a camisa do São Paulo, foi importante para a conquista dos três pontos. O goleiro fez duas intervenções importantes no primeiro tempo, quando defendeu chute cara a cara com Castillo e, depois, um cabeceio na pequena área do atacante rival. Exibição decisiva do camisa 23.

Luciano também brilhou. O camisa 10 acertou um bonito chute de primeira após receber de Calleri e abriu o caminho para a vitória do São Paulo. Depois disso, participou diretamente do gol de Artur com um passe de calcanhar. Ainda mostrou muita entrega e correu bastante.

Calleri fez um bom jogo no Morumbis. O centroavante do São Paulo se movimentou muito, esteve bem posicionado e, como de costume, ganhou lances no pivô, de costas para a zaga do O'Higgins. Deu uma bonita assistência para o gol de Luciano justamente desta maneira, ajeitando de peito para o camisa 10 finalizar forte da entrada da área. Artilheiro, desta vez teve noite de garçom ao também dar o passe para o gol de Artur.

Por falar em Artur, foi ele o grande protagonista do São Paulo na segunda etapa. O atacante fez um primeiro tempo mais tímido, recebendo poucas bolas e sem muito espaço para buscar o um contra um, mas terminou o jogo com uma boa atuação de forma geral, principalmente pelo gol, seu primeiro pela equipe paulista. Tabelou com Bobadilla, Luciano e depois Calleri para receber dentro da área e marcar. Foi muito bem no lance e deu mais tranquilidade ao Tricolor no placar.

Lucca, por outro lado, deixou a desejar. Escolhido para substituir Ferreira do lado esquerdo, até foi bastante acionado nos primeiros minutos, mas errou nas tomadas de decisão e parou na marcação individual do O'Higgins quando tentou partir para cima. Depois, passou a receber poucas bolas e não conseguiu mostrar seu melhor futebol, com a confiança em baixa após a série de erros.

Por fim, Bobadilla também não teve grande atuação. O paraguaio cumpriu uma função mais defensiva e ficou um pouco apagado na criação e na circulação de jogadas.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)