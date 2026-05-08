Roger vê "resultado melhor que atuação" e valoriza empate do São Paulo na Sul-Americana

O time reserva do São Paulo segurou o O'Higgins na noite desta quinta-feira e ficou no empate sem gols, no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado reconheceu que o resultado foi melhor que a atuação, mas valorizou o ponto que leva de volta para o Brasil.

"Eu acho que a gente poderia ter, coletivamente, do ponto de vista do que na gente trabalhou a partida, jogado melhor. Mas, nos momentos que o nosso adversário teve oportunidades, fomos nós que devolvemos a bola em um momento inadequado, erramos uma cobertura. Tivemos, perto do adversário, um cruzamento para a área. Claro que o adversário tem essa qualidade, mas penso que o primeiro tempo foi muito equilibrado, e no segundo tempo o adversário teve essa oportunidade justamente em função do que falei, mas é um ponto importante", declarou o treinador.

"Não penso o futebol 'se' não entra em campo. O que a partida mostrou foi que o adversário criou as chances mais claras do que a gente, mas pelo coletivo de um time que pouco joga junto, penso que foi um resultado importante, melhor que a atuação, obviamente", seguiu.

Roger aprova desempenhos de trio da base

O São Paulo sofreu em determinados momentos, mas viu Carlos Coronel fazer defesas importantes para segurar o placar zerado. Roger, porém, reforçou a falta de entrosamento do time, que contou com jovens da base entre os titulares: Dhjordney, Felisberto e Osório. Os dois últimos atuaram desde o início pela primeira vez.

"Entrei com três meninos. Acho que é um bom número para iniciar um jogo que a gente sabia que era importante, com uma equipe diferente, que tem entrosamento de treino, mas tem pouco entrosamento de jogo. Depois, no segundo tempo, a gente entrou um pouco desligado. No começo, sofremos com duas bolas na trave, mas muito delas de disputa de primeira e a busca nas costas, nada muito trabalhado", analisou Roger.

"A partir da entrada dos dois atacantes do adversário, foram muitas jogadas de cruzamento, que a gente sabia que iam acontecer. No final, aí sim eu abri uma linha com cinco defensores para que a gente tivesse mais gente dentro da área para conter esses cruzamentos. Acho que é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores. Penso que os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais um nível do outro. Penso que a estreia do Osório foi em grande nível. E o Felisberto e o Djhordney também, coletivamente, contribuíram bastante. O ponto é importante", finalizou.

Situação do São Paulo

Com o empate no Chile, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C, com oito pontos conquistados em quatro jogos. A equipe segue invicta, com duas vitórias e dois empates, ainda sem tomar gols na competição. O Tricolor agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual é o quarto colocado, com 24 pontos.

A equipe de Roger Machado retorna ao Brasil e começa a se preparar para o clássico contra o Corinthians, que acontece no domingo.

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Próximo jogo

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)