Roger define São Paulo com reservas para encarar o O'Higgins na Sul-Americana; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo contra o O’Higgins, do Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI).

Para esta partida, apesar dos diversos desfalques, o Tricolor viajou com o que pode ser considerado sua força máxima, mas o técnico Roger Machado decidiu promover mudanças na equipe e escalou um time formado por maioria reserva para encarar o O'Higgins.

🔴⚫⚪ Escalação do São Paulo

Mais recentemente, o Tricolor perdeu três jogadores lesionados: Lucas Ramon, Alan Franco e Lucas Moura. Além deles, Bobadilla foi preservado do confronto e também virou baixa. Felisberto e Osório, formados na base, estreiam entre os titulares.

Assim, a escalação do São Paulo é: Coronel; Igor Felisberto, Osório, Doria e Enzo Díaz; Luan, Djhordney e Cauly; Tapia, André Silva e Ferreirinha.

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Lucas (cirurgia para correção de lesão no tendão calcâneo da perna direita), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha esquerda), Rafael Toloi (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (aprimora a forma física após cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Marcos Antonio (lesão no músculo reto femoral direito), Maik (dores musculares) e Bobadilla (preservado).

🔵🟡 Escalação do O’Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.

Técnico: Lucas Bovaglio

Desfalque: Joaquín Tapia (lesão muscular na coxa esquerda).

Como chegam as equipes?

O O'Higgins é o vice-líder do Grupo C na Sul-Americana. Nas três primeiras rodadas, o time chileno conquistou duas vitórias e sofreu uma derrota, sendo ela para o São Paulo no Morumbis. Com isso, soma seis pontos, um a menos que o São Paulo, que lidera a chave, com sete. São dois tirunfos e um empate para o Tricolor na competição.

No Campeonato Chileno, o O'Higgins vem de duas vitórias consecutivas e ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 19 pontos. Além do campeonato nacional, também disputa a Copa da Liga Chilena, na qual é o líder invicto do grupo, com oito pontos conquistados em duas vitórias e dois empates.

O São Paulo vem de dois jogos sem vencer na temporada e, no compromisso mais recente, empatou com o Bahia por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, no qual ocupa o quarto lugar, com 24 pontos. Anteriormente, ficou no empate sem gols com time alternativo diante do Millonarios, pela Sul-Americana.

Arbitragem de O’Higgins x São Paulo