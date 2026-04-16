Com novidades, São Paulo se reapresenta e abre preparação para enfrentar o Vasco

Nesta quinta-feira, o São Paulo se reapresentou no SuperCT após folga e iniciou a preparação para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como foi o treino?

A manhã de treino do Tricolor Paulista foi focada na construção das jogadas, desde o campo de defesa, até a finalização no último terço do campo. Apenas os jogadores não titulares na vitória diante do O'Higgins participaram da atividade.

🔛 Reapresentação no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/zt2V1QhcHu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2026



Retornos importantes

Roger Machado contou com algumas novidades no treinamento. O zagueiro Sabino, que se recupera de sobrecarga muscular, treinou normalmente com o restante do grupo. Além dele, o jovem Paulinho, que se recupera de uma lesão no joelho, também treinou.

Desfalques

Para o duelo com o Vasco, Roger Machado tem uma lista extensa de desfalques. Além de Lucas Ramon, expulso contra o Vitória, e Rafael Tolói, que recebeu o terceiro amarelo, o comandante não tem alguns jogadores que estão no departamento médico.

Lucas Moura (fratura nas costelas) e Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) são ausências garantidas. A principal baixa do Tricolor pode ser Marcos Antônio, que sentiu dores na primeira etapa contra o O'Higgins.

São Paulo no Brasileirão

No Campeonato Brasleiro, o São Paulo ocupa a terceira posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O Tricolor Paulista está a seis pontos do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Flamengo, vice-líder.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp