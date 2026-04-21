São Paulo mira quinta estreia seguida sem derrota na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o São Paulo inicia a campanha pelo bicampeonato da Copa do Brasil. O Tricolor estreia na competição às 19h15 (de Brasília), já na quinta fase, diante do Juventude, no Morumbis, e busca emendar cinco edições de invencibilidade em sua primeira partida pelo torneio.

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A última vez que o São Paulo saiu derrotado de uma estreia pela Copa do Brasil foi em 2021, quando a equipe visitou e acabou superada pelo 4 de Julho por 3 a 1. No confronto de volta, no entanto, o Tricolor aplicou uma sonora goleada por 9 a 1 para garantir a classificação às oitavas de final daquela edição da competição, em que caiu nas quartas para o Fortaleza.

Nos anos seguintes, o São Paulo soma quatro estreias com duas vitórias e dois empates. As igualdades ocorreram em 2022 e 2023, respectivamente contra Campinense e Ituano, ambas por 0 a 0. O confronto contra a equipe de Itu, inclusive, deu início à campanha do título inédito do torneio para o Tricolor.

Já em 2024 e 2025, na sequência, o São Paulo estreou com triunfos por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá e por 2 a 1 sobre o Náutico.

Vale lembrar que o São Paulo entra já na quinta fase da Copa do Brasil junto aos outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude ingressou na segunda fase do torneio e eliminou Guaporé, de Rondônia, e Tuna Luso e Águia de Marabá, ambos do Pará.

🔛 Imagens do treino e bate-papo com Alan Franco Confira os detalhes do último dia de preparação para a estreia do Tricolor na Copa do Brasil!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/PKS3pQ6ksX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2026

Reencontro

Na temporada de 2022, São Paulo e Juventude chegaram a se enfrentar pela Copa do Brasil, pela terceira fase do torneio. Na ocasião, o Tricolor visitou o Alviverde no jogo de ida, que terminou em 2 a 2 no Alfredo Jaconi, com Arboleda e Reinaldo marcando os gols do São Paulo.

Já no confronto de volta, a equipe paulista fez valer o mando de campo e superou os gaúchos por 2 a 0 no Morumbis, garantindo a classificação às oitavas da competição. Arboleda marcou mais uma vez e Igor Vinícius foi quem fechou a conta pelo São Paulo.

Na próxima fase daquela edição da Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, após vencer por 4 a 3 a disputa de pênaltis no segundo jogo. Em seguida, passou pelo América-MG nas quartas, caindo apenas na semifinal para o Flamengo, que viria a ser campeão do torneio.

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