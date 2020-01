Relembre grandes momentos da história do São Paulo, que completa 90 anos

31 /31 /31

No jogo festivo de despedida do goleiro Rogério Ceni, o camisa 1, Raí e Ronaldão erguem as taças dos títulos mundiais do São Paulo. De 1990 a 2015, Rogério disputou 1.237 jogos, com 131 gols e 978 partidas vestindo a braçadeira de capitão do Tricolor. (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)