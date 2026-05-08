Roger justifica gestão do elenco após empate do São Paulo e explica planejamento

Roger Machado destacou o planejamento do São Paulo ao justificar as mudanças no time na sequência recente da Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, o treinador escalou um time alternativo que saiu com o empate sem gols contra o O'Higgins, do Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI).

O treinador destacou que a gestão de elenco tem sido fundamental para manter a equipe competitiva diante do calendário apertado, priorizando um time mais "fresco", na tentativa de evitar maiores problemas no elenco, em momento da temporada em que o Tricolor vem sofrendo com baixas.

"Foi justamente na rodada do Millonarios, juntamente com as duas vitórias que tivemos, que nos deu condição de fazer essa gestão para esse momento, tendo em vista os próximos compromissos que a gente tem. Então, fazemos um planejamento macro, mas a cada rodada a gente vai pesando essas pequenas alterações no planejamento, pensando justamente em levar o time mais competitivo e mais fresco dentro de campo", analisou o técnico.

"A opção por essa rodada foi a gente trazer o que a gente tinha de melhor à disposição. No jogo do Millonarios, ficaram em São Paulo o Calleri e Luciano. Aqueles que ficaram no banco, foi por necessidade mesmo e a ideia era que eu buscasse usá-los de alguma forma, se sentisse muita necessidade para esse momento. Eu acho que quem entrou conseguiu contribuir de alguma forma para que a gente levasse esse ponto", seguiu.

"Então, agora, nos próximos dois jogos a gente tem um planejamento macro, mas o que vai dizer vai ser esses compromissos que a gente vai ter de retorno, quem vai estar mais desgastado. Ainda mais em ano de Copa do Mundo, a oportunidade fica mais apertada e essa gestão dos minutos em campo para a gente ter todo mundo à disposição e perder o menor dos jogadores é muito importante", finalizou.

São Paulo sofre com lista de desfalques

No momento, o São Paulo vive um pesadelo no Departamento Médico, que contabiliza sete jogadores lesionados. Mais recentemente, perdeu três jogadores num mesmo jogo: Lucas Moura, Alan Franco e Lucas Ramon. O primeiro teve lesão mais grave e perderá a temporada.

Os desfalques do Tricolor são: Lucas (cirurgia para correção de lesão no tendão calcâneo da perna direita), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha esquerda), Rafael Toloi (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (aprimora a forma física após cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Marcos Antonio (lesão no músculo reto femoral direito) e Maik (dores musculares)

Por outro lado, o volante Bobadilla, que foi preservado, volta a ficar à disposição.

Situação do São Paulo

Com o empate no Chile, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C, com oito pontos conquistados em quatro jogos. A equipe segue invicta, com duas vitórias e dois empates, ainda sem tomar gols na competição. O Tricolor agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual é o quarto colocado, com 24 pontos.

A equipe de Roger Machado retorna ao Brasil e começa a se preparar para o clássico contra o Corinthians, que acontece no domingo. O treinador deve voltar a escalar uma equipe mais próxima da titular, mas terá dor de cabeça por conta das baixas.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximo jogo

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)