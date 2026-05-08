Atuações do São Paulo: Coronel é decisivo, e ataque decepciona em empate na Sul-Americana

O São Paulo saiu do Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI), com um ponto na bagagem, decorrente do empate sem gols com o O'Higgins em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em uma noite com o ataque em baixa, o goleiro Carlos Coronel foi decisivo para manter a igualdade no placar.

Eleito o jogador da partida, voltou a ter chance no lugar de Rafael e passou novamente com a baliza a zero em seu segundo jogo pelo São Paulo. Ele fez grande defesa em chute de González aos 26 minutos do segundo tempo, em chute de dentro da área.

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O sistema defensivo contou com as estreias de dois jovens entre os titulares: o lateral Igor Felisberto e o zagueiro Osório. O primeiro fez um primeiro tempo com oscilações e acabou sofrendo com as investidas do O'Higgins no setor. Apesar do segundo tempo abaixo do Tricolor, de modo geral, conseguiu ter mais estabilidade.

Enquanto isso, Osório formou a dupla de zaga com Dória. Com a cobertura do companheiro mais experiente, fez um jogo seguro e agradou o colega de equipe, além de ter recebido elogios do técnico Roger Machado. Do lado esquerdo, Enzo Díaz deixou a desejar e teve trabalho com as investidas do time chileno no segundo tempo.

O ataque formado por Ferreirinha, Tapia e André Silva deixou a desejar. O primeiro foi participativo no primeiro tempo e, vendo que o São Paulo tinha dificuldades para infiltrar na defesa, arriscou de fora da área, mas errou o alvo nas vezes que tentou. O centroavante, por sua vez, ficou apagado. Ele quase deu uma assistência para Tapia, que desperdiçou a melhor chance do São Paulo no jogo.

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