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Atuações do São Paulo: Coronel é decisivo, e ataque decepciona em empate na Sul-Americana

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(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc)
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Por Victoria Romanelli em

Publicado 08/05/2026 às 05:00

O São Paulo saiu do Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI), com um ponto na bagagem, decorrente do empate sem gols com o O'Higgins em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em uma noite com o ataque em baixa, o goleiro Carlos Coronel foi decisivo para manter a igualdade no placar.

Eleito o jogador da partida, voltou a ter chance no lugar de Rafael e passou novamente com a baliza a zero em seu segundo jogo pelo São Paulo. Ele fez grande defesa em chute de González aos 26 minutos do segundo tempo, em chute de dentro da área.


Placar ao Vivo O'Higgins - São Paulo

O sistema defensivo contou com as estreias de dois jovens entre os titulares: o lateral Igor Felisberto e o zagueiro Osório. O primeiro fez um primeiro tempo com oscilações e acabou sofrendo com as investidas do O'Higgins no setor. Apesar do segundo tempo abaixo do Tricolor, de modo geral, conseguiu ter mais estabilidade.

Enquanto isso, Osório formou a dupla de zaga com Dória. Com a cobertura do companheiro mais experiente, fez um jogo seguro e agradou o colega de equipe, além de ter recebido elogios do técnico Roger Machado. Do lado esquerdo, Enzo Díaz deixou a desejar e teve trabalho com as investidas do time chileno no segundo tempo.

O ataque formado por Ferreirinha, Tapia e André Silva deixou a desejar. O primeiro foi participativo no primeiro tempo e, vendo que o São Paulo tinha dificuldades para infiltrar na defesa, arriscou de fora da área, mas errou o alvo nas vezes que tentou. O centroavante, por sua vez, ficou apagado. Ele quase deu uma assistência para Tapia, que desperdiçou a melhor chance do São Paulo no jogo.

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